Dove comprano le auto i commercianti? Quando si va online per acquistare un’auto usata ci si trova di fronte a un’offerta quasi illimitata tra cui scegliere, ma ci si è mai soffermati a chiedersi da dove i concessionari di auto usate prendano le loro auto?

I concessionari di auto usate ottengono il loro inventario da diverse fonti, tra cui permute, aste, società di noleggio, flotte, società finanziarie, venditori privati, ex-dimostratori e veicoli nuovi pre-immatricolati.

Non è un luogo comune dire che ogni veicolo usato è unico. Mentre per un’auto nuova gli acquirenti possono scegliere tra un concessionario e l’altro perché entrambi potrebbero fornire un modello identico, non esistono due auto usate esattamente uguali. Possono differire per aspetti ovvi come il colore e le specifiche, ma anche per il chilometraggio, le condizioni, il numero di proprietari, il tipo di proprietari precedenti e altri fattori.

Commercianti: dove comprano le auto?

Permute

La fonte più ovvia di scorte di auto usate è la permuta. Si tratta di veicoli che i clienti vendono ai concessionari quando ne acquistano un altro. Vendere la vostra vecchia auto al concessionario da cui state acquistando un veicolo nuovo o un altro usato è di gran lunga il modo più semplice e conveniente per sbarazzarsene e ottenere il suo valore da destinare al vostro prossimo veicolo.

Questa è spesso la migliore fonte di inventario di veicoli usati più redditizi per i concessionari. Il venditore è la cosa più vicina a un pubblico vincolato e il concessionario ha la possibilità di ispezionare e provare il veicolo come non può fare con i veicoli provenienti da altre fonti.

Le aste

Le aste sono un’altra fonte importante di stock di auto usate, ma proprio come i veicoli usati, non tutte le aste sono uguali. Ci sono aste aperte a cui chiunque può partecipare e che vendono veicoli di ogni tipo, età, chilometraggio, prezzo e condizione.

Ce ne sono alcune che vendono veicoli provenienti da fonti specifiche, come le aste governative, dove vengono smaltiti i veicoli utilizzati dalle autorità. Tuttavia, non tutte queste aste più specializzate sono aperte a tutti.

Società di noleggio

È improbabile che un singolo concessionario possa acquistare veicoli ex-noleggio direttamente da una società di noleggio, ma queste forniscono direttamente i gruppi di concessionari più grandi e talvolta vendono ai concessionari attraverso i produttori.

