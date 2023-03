Che fine fanno le auto invendute? Ciò che si deve sapere

Che fine fanno le auto invendute? Sembra abbastanza ragionevole supporre che tra tutte quelle auto che stanno lì, ce ne siano una o due che non saranno vendute. Ma dove vanno a finire le auto invendute? Vengono rispedite alla fabbrica? Vanno in uno sfasciacarrozze?

La verità è che sono pochissime le auto che rimangono “invendute”, è solo necessario un po’ di lavoro in più da parte del concessionario per spostare questo inventario. Ecco cosa succede quando le auto nuove in vendita rimangono invendute.

Esistono diversi modi in cui i concessionari gestiscono le scorte che tardano a essere vendute:

Offrire incentivi e sconti

Si dice che si possa vendere qualsiasi cosa al giusto prezzo, e questa è la saggezza a cui molti concessionari si rivolgono per prima cosa quando cercano di sbarazzarsi delle scorte in lento movimento. I concessionari incentivano regolarmente gli acquirenti con sconti e altri incentivi, che spesso sono più generosi per le auto invendute rispetto ai modelli più popolari.

Anche i produttori collaborano con i concessionari per offrire offerte speciali e sconti, perché è anche nel loro interesse che il concessionario si liberi rapidamente delle scorte.

Prestito

Un’altra strategia che i concessionari possono utilizzare per le auto meno popolari è quella di trasformarle in auto “in prestito” per l’uso temporaneo da parte dei clienti le cui auto sono in manutenzione. In questo modo, un’auto nuova che non ha venduto bene diventa un’auto leggermente usata.

Lo status di “usato” abbassa il prezzo, ma l’uso leggero significa che l’auto è ancora in condizioni eccellenti, rendendola una proposta molto più interessante per i potenziali acquirenti.

Scambiarla con un’altra concessionaria

L’acquisto di un’auto ha un certo carattere regionale. Gli Stati con inverni rigidi, ad esempio, avranno probabilmente più difficoltà a vendere le cabrio rispetto a uno Stato in cui fa sempre caldo e c’è il sole. I concessionari autorizzati a volte si scambiano le scorte tra loro proprio per questo motivo, in modo che le auto che vendono poco possano finire in mercati dove potrebbero essere più richieste.

Vendere all’asta

Generalmente considerata l’ultima risorsa, il concessionario può sempre cercare di vendere il veicolo all’asta. Questa soluzione può essere rischiosa, poiché in genere le auto all’asta vengono vendute a un prezzo inferiore a quello di vendita al dettaglio. Inoltre, le case d’asta applicano commissioni aggiuntive, per cui la vendita all’asta può comportare una perdita per la concessionaria.

