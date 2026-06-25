Comune di Firenze: 2,4 milioni per rottamare auto inquinanti e promuovere veicoli green

Il Comune di Firenze ha lanciato un’iniziativa ambiziosa per migliorare la qualità dell’aria e promuovere una mobilità più sostenibile. Con un nuovo bando da 2,4 milioni di euro, l’amministrazione intende incentivare la sostituzione dei veicoli più inquinanti con mezzi a basso impatto ambientale.

L’iniziativa, presentata dalla consigliera PD Patrizia Bonanni e illustrata dall’assessore Andrea Giorgio, rappresenta un passo concreto verso la riduzione dell’inquinamento atmosferico e il miglioramento della salute pubblica.

Un bando da 2,4 milioni per veicoli ecologici

Il bando mette a disposizione una cifra di 2.420.000 euro per la rottamazione o la radiazione di auto inquinanti fino a diesel Euro 5. I cittadini possono acquistare sia veicoli nuovi che usati, con un’attenzione particolare alle auto termiche meno inquinanti come quelle Euro 6, che emettono significativamente meno sostanze nocive rispetto ai modelli più vecchi.

Un elemento innovativo del bando è l’aumento degli incentivi per l’acquisto di auto elettriche e ibride. L’incentivo per le elettriche è stato aumentato di 1.000 euro mentre per le ibride è stato incrementato di 500 euro. Questo aumento mira a spingere i cittadini verso scelte più sostenibili, in linea con l’obiettivo dell’amministrazione di installare nuove colonnine di ricarica e migliorare l’infrastruttura per i veicoli elettrici.

Distribuzione dei fondi e beneficiari

Il 70% dei fondi, pari a circa 1.694.000 euro è destinato ai cittadini privati residenti nel Comune di Firenze. Il restante 30%, circa 730.000 euro è riservato alle imprese del terzo settore. Questa distribuzione mira a coinvolgere un ampio spettro di beneficiari, garantendo che l’iniziativa abbia un impatto significativo su tutta la comunità.

Salute pubblica e sostenibilità ambientale

Le società scientifiche hanno più volte evidenziato i rischi per la salute legati all’inquinamento atmosferico. Le emissioni dei veicoli contribuiscono a malattie respiratoriecardiovascolari e persino neurologiche. Il bando del Comune di Firenze rappresenta un passo concreto per affrontare queste problematiche, migliorando la qualità dell’aria e,

La consigliera Patrizia Bonanni ha sottolineato l’importanza di ampliare la platea dei beneficiari, rendendo l’iniziativa accessibile a un numero sempre maggiore di persone. Questo approccio integrato, che combina dimensioni economicheambientali e sociali è fondamentale per garantire il successo a lungo termine dell’iniziativa.

Con un investimento significativo e una strategia ben strutturata, Firenze sta facendo passi da gigante verso un futuro più pulito e sano.