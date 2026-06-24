Fine del taglio accise: prezzi alla pompa in rialzo da questa mattina

Da questa mattina i prezzi dei carburanti sono aumentati a causa della fine dello sconto sulle accise. Scopri i nuovi costi e le implicazioni per gli automobilisti

Dopo mesi di incertezza, il governo Meloni ha finalmente deciso di non rinnovare lo sconto sulle accise dei carburanti. La misura, che prevedeva un risparmio di 5 centesimi al litro (6,1 centesimi con IVA), era stata introdotta per contrastare l’aumento dei prezzi del petrolio. Ora, con la riapertura dello Stretto di Hormuz e un apparente miglioramento della situazione in Medio Oriente, il governo ritiene che non ci sia più bisogno di questo intervento straordinario.

La decisione ha un impatto immediato sui prezzi alla pompa. Questa mattina, i dati rilevati mostrano un aumento dei costi per benzina, diesel, Gpl e metano. Ma cosa significa davvero questa scelta per gli automobilisti italiani?

I nuovi prezzi alla pompa

Con la fine dello sconto, i prezzi dei carburanti sono aumentati in modo significativo. Sulla rete stradale nazionale, il prezzo medio della benzina è passato da 1,823 €/l a 1,884 €/l, mentre il diesel è salito da 1,914 €/l a 1,975 €/l. Sulla rete autostradale, la benzina è ora a 1,978 €/l e il diesel a 2,062 €/l. Anche i prezzi del Gpl e del metano sono aumentati, seppur in misura minore.

Le differenze tra le varie compagnie petrolifere sono evidenti. Ad esempio, Eni offre la benzina self service a 1,826 €/l, mentre Tamoil la propone a 1,820 €/l. Per il diesel, i prezzi variano da 1,919 €/l di Eni a 1,910 €/l di Tamoil. Queste differenze possono influenzare le scelte degli automobilisti, che potrebbero optare per le pompe bianche o le offerte delle varie compagnie per risparmiare.

Le incognite geopolitiche

La decisione del governo di eliminare lo sconto sulle accise non è priva di rischi. Nonostante l’apparente miglioramento della situazione in Medio Oriente, la regione rimane estremamente instabile. L’accordo tra Stati Uniti e Iran potrebbe subire repentini cambiamenti, soprattutto con la possibile elezione di Trump, che ha una visione diversa della politica estera. Inoltre, i conflitti in corso nell’area potrebbero riaccendersi in qualsiasi momento, influenzando nuovamente i prezzi del petrolio.

Un altro fattore da considerare è la dinamica dei prezzi alla pompa. Anche se il greggio dovesse scendere, il calo del prezzo del carburante non è immediato né automatico. Le fluttuazioni del mercato e le decisioni delle compagnie petrolifere possono influenzare i costi in modo significativo, rendendo difficile prevedere l’evoluzione dei prezzi nel breve periodo.

Le reazioni del mercato

La fine dello sconto sulle accise ha suscitato reazioni contrastanti. Alcuni esperti ritengono che la decisione sia giustificata dalla stabilizzazione dei prezzi del petrolio, mentre altri temono che possa portare a un aumento della speculazione lungo la filiera distributiva. Le perplessità aumentano se si considera che il recente accordo diplomatico tra Stati Uniti e Iran non offre garanzie di stabilità a lungo termine.

In questo contesto, gli automobilisti italiani si trovano a dover fare i conti con un aumento dei costi del carburante. La speranza è che la situazione geopolitica rimanga stabile, evitando nuovi picchi nei prezzi del petrolio. Nel frattempo, la scelta del governo di eliminare lo sconto sulle accise rappresenta un segnale importante, che potrebbe influenzare le politiche energetiche future.