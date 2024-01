Contratto noleggio auto: come modificare la durata?

Come modificare la durata del contratto di noleggio auto, analisi del prolungamento e della riduzione.

Il noleggio auto è una pratica che sta sempre più prendendo piede nel nostro paese anche perché per certi aspetti è vantaggiosa rispetto all’acquisto della stessa auto nuova da un concessionario, si sa che il noleggio ha una durata stabilita dal contratto, in questo articolo vediamo come modificarla mantenendolo valido.

Come modificare la durata del noleggio auto

Il contratto di noleggio auto può essere modificato e così la sua durata, decidendo di prolungarla rispetto a quanto pattuito inizialmente tra il cliente e la società che effettua il servizio.

Vi è però un limite massimo che non è possibile superare e che una volta raggiunto determina la consegna dell’auto noleggiata alla società con cui si è stipulato il contratto e quel limite è solitamente di 72 mesi.

Diverso è il discorso dei contratti “long run” che sono stipulati per chi ha intenzione di percorrere molti km con l’auto noleggiata. Questo tipo di contratto è più rigido sulle tempistiche ma non pone limiti sui chilometri che è possibile percorrere.

La durata si può anche ridurre

E’ possibile per il cliente ridurre la durata del contratto stipulato precedentemente, tuttavia questa decisione comporta il pagamento di una penale se avviene dopo i 14 giorni di stipula del contratto, poiché questo non è stato rispettato integralmente.

La penale è del 10% del prezzo di listino qualora si decida di interrompere il contratto prima della consegna del veicolo.

Dopo 12 mesi in cui si è in possesso del veicolo noleggiato si può annullare il contratto, in questo caso il pagamento della penale è totale e si abbassa con il passare dei mesi.

La riduzione ci può stare tuttavia è consigliabile tenere il veicolo almeno per un anno così le penali non saranno eccessive.