Controlli intensificati nel fine settimana

Nel fine settimana appena trascorso, la polizia stradale di Terni ha intensificato i controlli sulle strade, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire incidenti stradali. Le pattuglie, equipaggiate con etilometri e precursori per il rilevamento di sostanze stupefacenti, hanno monitorato attentamente le condizioni psicofisiche dei conducenti. In particolare, sono stati controllati sessanta automobilisti, con tre patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza.

Violazioni del codice della strada

Oltre ai ritiri di patenti, sono state elevate numerose sanzioni per violazioni del codice della strada. Un caso particolare ha visto il proprietario di un veicolo multato per non aver effettuato la revisione periodica della propria auto. Questo episodio evidenzia l’importanza di rispettare le normative vigenti, non solo per la propria sicurezza, ma anche per quella degli altri utenti della strada.

Prevenzione delle stragi del sabato sera

La presenza massiccia delle pattuglie, sia nel centro città che nei pressi dei locali notturni, ha avuto come scopo principale la prevenzione delle stragi del sabato sera. Gli agenti hanno lavorato instancabilmente per garantire che i conducenti non mettessero a rischio la propria vita e quella degli altri. I dati parlano chiaro: nei primi trenta giorni dell’anno, sono state controllate oltre mille persone nella provincia, con un numero significativo di fermati a Terni città.

Preoccupazione per l’assenza di assicurazione

Un altro dato allarmante emerso dai controlli è l’assenza di copertura assicurativa per alcuni veicoli. In poco più di un mese, quindici autoveicoli sono stati trovati privi di assicurazione, un problema che richiede attenzione e interventi mirati. La polizia stradale di Terni continuerà a monitorare la situazione, con l’intento di sensibilizzare i cittadini sull’importanza di rispettare le norme stradali e di garantire la sicurezza di tutti.