La carta verde è un documento che disciplina la possibilità per un veicolo assicurato nel paese di provenienza di viaggiare all’interno dei paesi non facenti parte dell’aerea Schengen. In questo modo non si avranno problemi nel periodo in cui si decidera di soggiornarvi ed anche in caso di controllo non si rischia alcun guaio.

Carta Verde: che cos’è

Quella che in gergo viene chiamata “Carta Verde” per il caratteristico colore è in realtà la “Carta internazionale di assicurazione dei veicoli a motore” che è necessaria se si desidera viaggiare all’estero con la propria auto. Questa infatti permette di essere sicuri e protetti dalla polizza assicurativa in caso di un sinistro.

La “Carta Verde” è presente in Europa dal 1949 e vi sono altri 47 stati che ce l’hanno, per altri territori la carta ha altri colori, ad esempio per il sud-est asiatico è blu mentre per il nord Africa e Medio Oriente vi è la carta arancione.

Inizialmente veniva chiamata “Carta Verde” per il colore di questo documento dove sono presenti tutti i principali dati e recapiti del conducente e della relativa compagnia assicurativa, inclusa naturalmente la validità della polizza.

Ora la carta verde è bianca e presenta i dati su un’unica facciata frontale. E’ infatti possibile anche stamparla a casa e allegarla a tutta la documentazione di bordo dato che vi sono paesi come la Francia ed il Belgio che richiedono a bordo la presenza di tutti i documenti.

Come si ottiene

Per ottenere la Carta Verde a partire dal 1° luglio 2020 è necessario richiedere alla propria assicurazione di poterla avere pagando una piccola somma. Importante specificare il luogo in cui si sta per dirigersi così da verificare che tutti i dati siano corretti.

Una volta stampata questa va allegata all’altra documentazione già esistente e permette di viaggiare all’estero, nei paesi fuori dall’area Schengen potendo contare pienamente sulla propria polizza assicurativa che tutelerà il conducente in caso di incidente.