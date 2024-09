Le assicurazioni di auto e moto aumentano ancora in questo 2024, la fine però è purtroppo molto lontana.

Le assicurazioni nel nostro paese hanno subito un rincaro nell’ultimo periodo e ciò è naturalmente confluito sulle spalle dei cittadini che ne pagano le spese maggiori con pagamenti sempre più onerosi per le polizze di auto e moto. Vediamo qual è la situazione attuale e se c’è un modo per provare a cambiare le cose.

Assicurazioni RC Auto, prosegue il rincaro per l’anno 2024

Questo 2024 non sembra cambiare il proprio registro, relativamente alle assicurazioni, che se da un lato si dimostrano competitive per chi sceglie di aprire polizze online, non lo è nel senso più classico, dato che i prezzi aumentano ancora.

E’ stato infatti registrato un aumento del 7,4% su base annua, una crescita decisamente più alta rispetto all’inflazione e che trova scuse poco credibili e rassicuranti in merito alla effettiva attuazione.

L’aumento è dovuto ad una crescita di incidenti stradali e furti, eventi su cui le assicurazioni si tutelano aumentando i prezzi, sia dei soggetti coinvolti ma in generale degli assicurati che si ritrovano poi a pagare di più.

Crisi del Mar Rosso, colpevole secondaria

Su questo aumento ha una colpa anche la crisi del Mar Rosso che ha portato ad allungare i tempi di consegna dei pezzi di ricambio, facendo aumentare i costi di riparazione per le agenzie assicurative.

Di conseguenza tutto questo da qualche parte deve saltar fuori e purtroppo il consumatore che è “l’ultima ruota del carro” è quello che ne paga le maggiori conseguenze.

Si spera che da qui alla fine dell’anno le cose possano migliorare, portando un respiro ai bilanci familiari per il 2025 anche se sarà difficile da credere.

Di conseguenza non resta che mettere mano al portafoglio anche se permane il quesito: perché un aumento di questo tipo in un momento del genere.