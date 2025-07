Crescita del noleggio a lungo termine in Italia: i dati del 2025

Il noleggio a lungo termine in Italia sta vivendo un momento d’oro! 🚗✨ Nei primi sei mesi del 2025, sono stati stipulati oltre 540.000 contratti, segnando un incremento del 6,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Questo trend, secondo l’analisi dell’UNRAE, rivela molto di più di quanto possa sembrare a prima vista. Ma chi sta davvero beneficiando di questa crescita? Scopriamolo insieme!

Chi sta guidando la crescita del noleggio a lungo termine?

La risposta potrebbe sorprenderti: le aziende sono le vere protagoniste! Hanno concluso l’86,1% dei contratti, pari a quasi 467.000 unità. Ma non possiamo ignorare i privati, che hanno visto un aumento del 10,3% e ora rappresentano il 13,9% del mercato, con circa 75.000 contratti. Chi altro è coinvolto in questo trend? 🤔

Un dettaglio interessante è che le aziende non-automotive continuano a dominare, ma hanno registrato una flessione sia in quota che in volumi. Al contrario, il noleggio a breve termine ha fatto un balzo incredibile, passando dal 7,6% al 16,2%. Incredibile, vero? Questo cambiamento potrebbe essere un segno delle nuove preferenze dei consumatori e delle esigenze aziendali. Chi di voi ha mai provato il noleggio a breve termine? Condividete le vostre esperienze nei commenti!

Durata e preferenze: cosa dicono i numeri?

Un altro aspetto da considerare è la durata media dei contratti, che è scesa a 21 mesi rispetto ai 23 mesi del 2024. Le aziende non-automotive tendono a scegliere contratti di 24 mesi, mentre i privati si attardano a 22 mesi. È interessante notare come i privati stiano optando per contratti più brevi. Questo è un riflesso di una maggiore flessibilità o di un cambiamento nelle loro necessità? 💭

Parlando di alimentazione, il diesel continua a essere il carburante preferito, con quote del 39,1% per le aziende e 37,8% per il noleggio a lungo termine, mentre il benzina svetta nel noleggio a breve termine con il 52,4%. Ma chi di voi sta considerando opzioni più ecologiche? Le ibride e le auto elettriche stanno guadagnando terreno, soprattutto tra i privati, con il 30,4% di preferenze per le ibride. Un passo verso un futuro più sostenibile? 🌱

Le tendenze regionali e le carrozzerie più richieste

Se ci spostiamo a livello regionale, la Lombardia si conferma leader nel noleggio a lungo termine, con il 28,5% dei contratti. Segue il Lazio e il Trentino-Alto Adige, quest’ultimo favorito dalla presenza delle sedi delle compagnie di noleggio. Chi di voi ha mai noleggiato un’auto in queste regioni? 🗺️

Infine, parliamo delle carrozzerie: i SUV sono stati i più richiesti, con il 58,5% dei contratti, seguiti dalle berline con il 29,3%. È chiaro che i consumatori stanno cercando spazio e comfort nelle loro scelte. Chi di voi ama i SUV? Qual è il vostro modello preferito? Facciamo un bel confronto nei commenti! 🚙💬