Crescita del noleggio a lungo termine in Italia nel 2025

Il mercato del noleggio a lungo termine in Italia

Il settore del noleggio a lungo termine in Italia sta vivendo un periodo di forte espansione. Secondo i dati forniti da Unrae, nel primo trimestre del 2025 si è registrato un incremento del 6,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, portando il numero totale di contratti stipulati a 254.328. Questo trend positivo è particolarmente significativo considerando che nel 2024 l’aumento era stato solo del 5,5%. Le aziende continuano a dominare il mercato, rappresentando l’84,7% dei contratti, ma anche i privati stanno mostrando un crescente interesse, con un aumento del 13,1% rispetto all’anno precedente.

Preferenze di alimentazione e tipologie di veicoli

Un aspetto interessante emerso dai dati è la continua preferenza per le autovetture diesel, che, nonostante le limitazioni ambientali, rimangono le più richieste. Nel primo trimestre del 2025, il diesel ha rappresentato il 41,7% dei contratti stipulati dalle aziende non automotive. Le auto ibride, invece, hanno guadagnato terreno tra i privati, con una quota del 29,3%. Le elettriche, sebbene in crescita, rappresentano ancora una percentuale minore, ma hanno visto un incremento significativo, specialmente tra i dealer e i costruttori, dove raggiungono il 29,1%.

Le tendenze nella scelta dei veicoli

In termini di tipologia di veicolo, i Suv del segmento C continuano a essere i preferiti, con una quota totale del 27,8%. Questo dato è particolarmente rilevante tra le aziende non automotive, dove i Suv rappresentano il 29,1% dei contratti. Al secondo posto troviamo i Suv del segmento B, seguiti dalle station wagon e dalle berline del segmento B. La Lombardia si conferma la regione leader per il noleggio a lungo termine, con il 29,3% dei contratti stipulati nel primo trimestre del 2025, seguita da Lazio, Trentino-Alto Adige ed Emilia Romagna.