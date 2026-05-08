Crescita delle auto elettriche: trend strutturale oltre il caro carburanti

Non è solo il prezzo della benzina: il mercato delle auto elettriche in Italia cresce per ragioni strutturali, sostenuto da incentivi e offerta diversificata

Il confronto tra l’aumento dei prezzi dei carburanti e il rafforzamento delle vendite di veicoli elettrici racconta una realtà complessa. Ad aprile i dati di mercato hanno mostrato oltre 155.000 immatricolazioni complessive in Italia e una crescita che non sembra dettata esclusivamente dal rincaro del carburante, ma da un insieme di fattori strutturali come incentivi, gamma modelli più ampia e dinamiche di noleggio.

Le cifre sul fronte delle vetture a zero emissioni confermano un’accelerazione: nel mese sono state registrate 13.087 auto full electric, quasi il doppio rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con una quota di mercato che ha superato l’8% in aprile. Questi numeri vanno letti assieme ad altri indicatori come il parco circolante elettrico e i trend trimestrali per comprendere la portata del cambiamento.

Un mercato che cambia: numeri e segmenti

Nel primo quadrimestre le immatricolazioni di vetture elettriche hanno superato le 50.900 unità, segnando un aumento molto pronunciato rispetto al 2026 e portando la market share del periodo vicino all’8%. Parallelamente, la domanda di auto ibride è salita in modo evidente: le plug-in hanno registrato un incremento del 75% con oltre 14.000 unità immatricolate ad aprile, mentre le altre ibride (full e mild) raccolgono quasi la metà del mercato totale, con una crescita di circa il 24%.

Andamento per alimentazione

Il quadro mostra un ridimensionamento delle alimentazioni tradizionali: le vendite di auto diesel e benzina continuano a calare, rispettivamente di circa il 23% e il 17% su base annua. Questo spostamento di quote è parte di una trasformazione che unisce preferenze dei consumatori, pressioni regolatorie e offerte industriali sempre più orientate verso l’elettrificazione.

Chi guida il mercato e quali leve lo spingono

Sul versante dei costruttori, Fiat mantiene la leadership con una crescita a doppia cifra, seguita da Toyota e Volkswagen; tra i marchi cinesi spiccano Leapmotor, MG e BYD, quest’ultima con una crescita percentuale molto elevata su base annua. Il successo di alcuni modelli di nuova generazione ha influito significativamente sulla classifica mensile dei più venduti, consolidando la presenza di vetture elettrificate nella top ten.

Il ruolo degli incentivi e del canale privati

Gli incentivi messi a disposizione nel corso dell’anno precedente hanno avuto un ruolo determinante; molte consegne registrate in aprile sono il risultato di ordini finanziati con agevolazioni ormai esaurite. Federauto e altri operatori segnalano inoltre un contributo rilevante del noleggio breve e delle immatricolazioni commerciali, oltre a una ripresa degli acquisti da parte dei privati stimolata dall’ecobonus (ecobonus MASE).

Infrastrutture, regolazione e scenari futuri

Lo sviluppo delle colonnine e la gestione intelligente della ricarica sono elementi cruciali per sostenere la crescita delle auto elettriche. Il gestore dei servizi energetici ha aggiornato l’elenco dei dispositivi di ricarica idonei alla sperimentazione promossa da Arera, consentendo di sfruttare la maggiore disponibilità di potenza nelle ore notturne senza aumentare la potenza impegnata. Questo approccio favorisce la diffusione della ricarica domestica e aziendale integrata con la rete.

Dettagli tecnici della sperimentazione

La sperimentazione prevede accesso per clienti domestici e non domestici con potenze impegnate tra 2 e 4,5 kW e distingue dispositivi con Gestione Dinamica del Carico (GDC) da quelli senza GDC. In pratica, grazie a sistemi di load management sarà possibile caricare con potenze equivalenti a circa 6 kW nelle ore notturne e festive, senza sostenere costi fissi aggiuntivi per l’aumento della potenza.

Sul piano internazionale restano aperti i fronti regolatori e commerciali: le associazioni di settore sottolineano la necessità di stabilità nelle regole e di strategie coerenti per avvicinarsi ai livelli di diffusione osservati in altri Paesi europei. Alcune proposte della Commissione europea e le reazioni dell’industria sull’orizzonte delle emissioni contribuiscono a delineare scenari che influenzeranno investimenti e supply chain nei prossimi anni.

In sintesi, l’aumento dei prezzi dei carburanti è certamente uno dei fattori che orientano la preferenza verso soluzioni elettrificate, ma i dati più recenti evidenziano un fenomeno più ampio: una trasformazione del mercato alimentata da incentivi, innovazioni tecnologiche, offerta di modelli e interventi sulle reti di ricarica. Il tema centrale resta la fiducia degli acquirenti e la stabilità delle politiche pubbliche per consolidare questa transizione.