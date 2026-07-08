Crisi Iran-Usa: attacchi, ritorsioni e conseguenze nello Stretto di Hormuz

La tensione tra Stati Uniti e Iran si intensifica con attacchi reciproci e ritorsioni. Scopri le ultime novità e le reazioni internazionali.

La situazione in Medio Oriente si fa sempre più critica con gli ultimi sviluppi nella tensione tra Stati Uniti e Iran. Gli attacchi reciproci e le ritorsioni stanno mettendo a dura prova la stabilità della regione, con conseguenze che si estendono ben oltre i confini dei due paesi coinvolti.

Lo Stretto di Hormuz, punto nevralgico per il traffico marittimo globale, è al centro di questa crisi. Gli attacchi alle petroliere e le risposte militari stanno creando un clima di incertezza che preoccupa l’intera comunità internazionale.

Attacchi e ritorsioni: la spirale di violenza

Le forze navali del Distretto 3 delle Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno riportato la morte di un loro membro, Mohammadreza Khazini, durante gli attacchi dei droni statunitensi nel sud dell’Iran. Questo evento ha innescato una serie di ritorsioni da parte di Teheran, che ha colpito basi americane in Bahrein e Kuwait.

Il ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno violato il memorandum d’intesa concordato, avvertendo che ci saranno ulteriori ritorsioni. Il presidente del parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha definito le azioni americane una grave violazione e ha affermato che l’era del bullismo e dell’estorsione è finita.

Le reazioni internazionali

L’Unione Europea, attraverso il commissario al Commercio Maros Sefcovic, ha espresso preoccupazione per l’instabilità nello Stretto di Hormuz e ha sottolineato la necessità di sviluppare alternative come il Corridoio economico India-Medio Oriente-Europa (Imec). Sefcovic ha anche accolto con favore l’accordo trilaterale tra Stati Uniti e Israele, ma ha ribadito l’importanza del disarmo dei gruppi non statali e della salvaguardia della sovranità del Libano.

L’Egitto e il Qatar hanno condannato fermamente gli attacchi iraniani contro il Kuwait e il Bahrein, definendoli una flagrante violazione della sovranità e un’inaccettabile escalation. Entrambi i paesi hanno invitato alla moderazione e alla de-escalation per preservare la pace nella regione.

Le conseguenze economiche e militari

Gli Stati Uniti hanno revocato una licenza generale che autorizzava la vendita di petrolio iraniano, una decisione che avrà ripercussioni significative sull’economia di Teheran. Il Dipartimento del Tesoro statunitense ha definito le azioni dell’Iran nello Stretto di Hormuz totalmente inaccettabili e ha avvertito che ci saranno conseguenze.

Le esplosioni nella città portuale di Bushehr, che ospita l’unica centrale nucleare civile dell’Iran, hanno aggiunto ulteriore tensione. La vicinanza di Bushehr all’isola di Kharg, principale terminal petrolifero del paese, rende la situazione ancora più delicata.

Il Kuwait ha condannato gli attacchi iraniani nel proprio territorio, definendoli una violazione della sovranità e della sicurezza dello Stato. Il ministero degli Esteri del Kuwait ha dichiarato che si riserva il diritto di adottare tutte le misure necessarie per difendersi.

Le dichiarazioni delle parti coinvolte

Il Comando Centrale delle Forze armate della Repubblica islamica ha dichiarato che l’Iran non permetterà alcuna interferenza nella gestione dello Stretto di Hormuz. Le forze armate iraniane hanno promesso una risposta distruttiva all’aggressione statunitense.

Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha definito i bombardamenti americani in Iran assolutamente necessari sottolineando che l’Iran sta violando la tregua con gli attacchi alle navi. Rutte ha anche dichiarato che gli alleati della Nato ribadiranno che Teheran non potrà mai avere armi atomiche e che lo Stretto di Hormuz deve essere riaperto.

La crisi tra Stati Uniti e Iran continua a evolversi, con conseguenze che si estendono a livello regionale e globale. La comunità internazionale è chiamata a intervenire per evitare un’ulteriore escalation e garantire la stabilità nella regione.