Produttore cinese di due ruote a motore, Jonway è un marchio relativamente sconosciuto qui, ma ben radicato nel mercato nazionale, dove esiste da oltre 40 anni.

Questa volta, il marchio sta adottando un approccio leggermente diverso: l’importatore ha deciso di offrire moto di media cilindrata. Per iniziare, Jonway lancia il modello YY400-5.

Cruiser Jonway YY400-5: caratteristiche, design, motori

Se il nome non dice molto sulla carta, l’aspetto di questa moto custom parla da sé. Non c’è bisogno di fare un disegno: si tratta di una moto ispirata alla Harley-Davidson Fat Bob, ma con qualche centimetro cubo in meno. Nessun dettaglio è stato risparmiato, che si tratti delle linee generali, delle doppie marmitte laterali, dei pneumatici spessi o della forma orizzontale del faro a LED.

Il motore bicilindrico a V è ancora presente, ma è limitato a 400 cc, con 33 CV e 28 Nm di coppia. Il marchio dichiara una velocità massima di 140 km/h con trasmissione a cinghia e cambio a sei velocità. La Jonway è addirittura “Screamin’ Eagle” con il suo filtro dell’aria a vista.

Dal punto di vista ciclistico, l’equipaggiamento è abbastanza classico ma moderno, con forcella a steli rovesciati e doppi ammortizzatori posteriori, doppi freni a disco anteriori con pinze radiali, ABS a doppio canale e ruote da 16 pollici. Il pacchetto complessivo è abbastanza accessibile, con un’altezza della sella di 710 mm e un peso di 172 kg. Infine, il serbatoio da 18 litri dovrebbe consentirvi di fare molta strada.

