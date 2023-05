Il costruttore finlandese ha deciso di collaborare con il suo connazionale Mika Häkkinen per produrre una nuova variante descritta come lussuosa: la Verge Mika Häkkinen Edition Signature.

Sono passati alcuni anni da quando Verge Motorcycles (dal 2019 RMK) ha iniziato a sviluppare una roadster elettrica ad alte prestazioni con la TS, che ha attirato l’attenzione prima per la sua ruota orbitale, poi per la scelta del nome, che inevitabilmente si presta a giochi di parole in ambito francofono.

Dopo una serie di modifiche, la gamma roadster TS è finalmente pronta e ha iniziato il suo tour europeo in primavera, con test drive organizzati un po’ ovunque, tra cui Parigi e Lione pochi giorni fa.

Ma ora il costruttore finlandese ha deciso di collaborare con il suo connazionale Mika Häkkinen per produrre una nuova variante descritta come lussuosa, anzi lussuosissima: la Verge Mika Häkkinen Edition Signature.

Verge Mika Häkkinen Edition Signature: caratteristiche, design, motori

Dal punto di vista tecnico, però, non ci sono grandi sorprese: vengono mantenute le caratteristiche della TS Pro, il modello di fascia media con un prezzo di 36.880 euro, alimentato da un motore da 102 kW e 1.000 Nm e da una batteria con un’autonomia fino a 350 km.

L’investitore di Verge, il due volte campione del mondo di Formula 1, ha partecipato allo sviluppo della roadster. La carrozzeria è leggermente diversa: è realizzata in fibra di carbonio con un trattamento superficiale in ceramica progettato per proteggere la moto dai graffi – una novità assoluta.

Gli ammortizzatori sono neri, la sella è realizzata in due pelli e la livrea è grigia e argento. Infine, una targa numerata e firmata sottolinea il carattere esclusivo della moto.

Per quanto riguarda i prezzi, la presenza esclusiva di un due volte campione del mondo di F1 ha un prezzo. In effetti, il prezzo è molto alto: la Signature Edition ha un prezzo di 80.000 euro, tasse escluse.

