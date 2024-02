Cuffie alla guida, si possono utilizzare? Come si esprime il CdS e le sanzioni in vigore.

Spesso si utilizzano le cuffie o gli auricolari per parlare al telefono in maggiore tranquillità senza far sentire le conversazione ad un ampio spettro di uditori. In questo articolo vediamo se si possono utilizzare mentre si sta guidando un’automobile e le eventuali sanzioni in caso di posto di blocco.

Cuffie alla guida: si possono usare?

La legge specifica che non è possibile utilizzare le cuffie over ear ovvero quelle che coprono l’orecchio creando un ambiente isolato dal resto per apprezzare il suono della musica.

Il motivo è presto trovato, questo tipo di cuffie impedisce di sentire i rumori tipici del traffico di conseguenza mentre si è al volante si possono perdere suoni importanti.

Sono invece ammessi gli auricolari, solamente per un orecchio in modo da poter sentire il suono del traffico ed anche qualcun’ altro che sta parlando con noi mentre è in macchina.

Una nota per il volume che deve essere di livello moderato così da non contrastare il suono del motore e di ciò che ci circonda.

Le multe previste

La multa per chi viene fermato alla guida di cuffie non idonee è ora salita a minimo 422 euro sino al massimo di 1.697 euro. Il rischio sin dalla prima sanzione è di vedere la patente sospesa da un minimo di 5 giorni ad un massimo di 2 mesi.

Vi è anche la decurtazione di 5 punti dalla patente, se si commette la medesima infrazione nei due anni successivi la multa sale a 2.588 euro ed i punti decurtati saranno 10 con la sospensione della patente per ben 3 mesi.

Queste sanzioni sono state adottate per sensibilizzare le persone che guidano rispetto ai rischi che si hanno se si utilizzano le cuffie o gli auricolari.