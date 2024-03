Si può guidare senza maglietta? Cosa dice la legge in merito.

Una domanda che a volte gli automobilisti si pongono è se sia possibile e legale guidare un’automobile a torso nudo magari nelle giornate più calde quando il sole picchia forte sul vetro e quindi si cerca di far respirare il corpo il più possibile, in questo articolo proveremo a rispondere.

Si può guidare senza maglietta in macchina?

Il codice della strada non ha al suo interno nessuna norma che vieta di guidare la propria automobile senza maglietta, quindi a torso nudo. Considerato anche il fatto che è stato eliminato il vincolo che vietava di guidare con ciabatte o infradito non vi è alcun limite.

L’unica cosa che conta è quella di guidare avendo la più ampia libertà di movimento per le manovre necessarie alla guida. Guidare a torso nudo quindi potrebbe risultare più agevole rispetto a guidare con un giubbotto o utilizzando i tacchi a spillo.

Guidare a torso nudo, cosa comporta?

Guidare a torso nudo non comporta nulla in quanto è ammesso dalla legge, l’unica cosa che è punibile a livello amministrativo e non più penale è il compimento di atti contrari alla pubblica decenza.

In questo caso la multa va da 5.000 a 10.000 euro ma stato depenalizzato quindi non comporta problemi a livello per la fedina che resta pulita.

Di conseguenza chiunque lo può fare senza aver paura in caso di posto di blocco da parte delle forze dell’ordine anche se è sempre utile guidare utilizzando calzature e vestiti che fanno stare comodi così da focalizzarsi sulla strada.

Se ci fossero problemi a livello di vestiario ci si può fermare e spogliarsi, magari se si ha caldo nelle giornate invernali si può togliere il giubbotto così da aver maggior controllo sul volante in determinate manovre.