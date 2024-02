Come guidare con il vento forte, i consigli utili per affrontare il viaggio in sicurezza.

Quando si è in viaggio in automobile può capitare che la giornata volga in peggio a livello meteorologico e oltre all’acqua si sollevi anche del vento forte che dà fastidio all’auto in marcia. In questo articolo vediamo i consigli utili da tenere per non avere problemi in caso di guida in questa condizione climatica.

Vento forte, come guidare? Consigli utili

Innanzitutto se il vento è a forza 5, ovvero tra i 29 ed i 38 chilometri orari il consiglio è di evitare di viaggiare del tutto. In quanto in queste condizioni il rischio di finire fuoristrada a causa della forte spinta del vento è davvero notevole.

Con il vento forte è sempre consigliato di viaggiare al centro della corsia così si ha modo di spostarsi a destra o sinistra e di evitare in ogni modo i sorpassi. In particolare con la presenza di camion e pullman sulla strada il vento potrebbe investire la nostra auto appena iniziata la manovra, con il rischio di finire addosso al mezzo o di invadere la corsia opposta.

Inoltre il pericolo può celarsi nelle gallerie dove il vento può soffiare forte altri tratti di strada da evitare possibilmente sono i cavalcavia ed i viali alberati poiché il vento sferzando violentemente potrebbe farli cadere addosso all’auto o fare anche danni maggiori.

Attenzione massima alla guida

In caso di vento forte bisogna tenere salde le mani sul volante evitando di compiere movimenti bruschi che potrebbero seriamente compromettere la stabilità del veicolo. Altro problema è dato dalla velocità, ridurla è importantissimo in questo modo se accade qualcosa il danno è minimo.

Lasciare lo smartphone in tasca, attivare la modalità silenziosa e tenere accesa solo la radio per le info del traffico. Se si ha paura e non se la si sente di affrontare la strada è bene fermarsi in un luogo sicuro lontano da alberi o strutture ed aspettare che il vento cessi la sua furia.