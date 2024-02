Il mondo dei pagamenti si sta evolvendo e questo si tramuta in un vantaggio per gli utenti che non devono più digitare il pin o firmare per confermare un pagamento. In questo articolo vediamo come funziona il sistema keyless per il casello autostradale.

Pagamento keyless al casello autostradale: vantaggi e svantaggi

Il pagamento keyless al casello autostradale permette agli utenti di non dover firmare o digitare il pin della propria carta di credito al momento di pagare la tratta. Questo è utile dato che velocizza la procedura e non crea code inutili alla sbarra.

Uno dei vantaggi è proprio quello di non creare code al casello dato che il procedimento è velocissimo e grazie alle radio frequenze garantisce il pagamento.

Uno svantaggio è la necessità di dover cambiare carta dato che magari quella attualmente in dotazione non ne è dotata. Inoltre bisogna sperare che il casello sotto il quale si sta passando ne sia dotato altrimenti potrebbero sorgere problemi.

Se il transponder utilizzato non viene riconosciuto all’estero possono sorgere problematiche al pagamento che faranno ricorrere l’utente all’utilizzo dei sistemi tradizionale come i contanti ed il biglietto.

La sicurezza è massima

La sicurezza e la protezione dei dati bancari dell’utente è tutelata dai sistemi di crittografia dei dati grazie ad apposite firme e protocolli di conseguenza non bisogna preoccuparsi sotto questo punto di vista.

In generale si tratta di un sistema che sta sempre più prendendo piede sulle tratte autostradali italiane e risulta essere una valida alternativa se non si vuole acquistare i sistemi di telepedaggio come Telepass ed Unipolmove.

I due sistemi appena citati differiscono perché scalano il denaro dal conto corrente dell’utente e poi tengono traccia degli spostamenti inviando una comunicazione bimestrale o trimestrale.