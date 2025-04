Nuove motorizzazioni per Cupra

Cupra ha recentemente ampliato la sua gamma di motorizzazioni per i modelli Formentor e Leon Sportstourer, introducendo il motore 2.0 TSI da 204 CV. Questa nuova opzione si affianca alla già disponibile versione da 265 CV, offrendo così una scelta intermedia per gli automobilisti che cercano un equilibrio tra prestazioni e costi di gestione.

Dettagli tecnici del motore 2.0 TSI

Il motore 2.0 TSI è un quattro cilindri turbo a benzina, parte della collaudata famiglia EA888 del gruppo Volkswagen. Con una potenza di 204 CV e una coppia ottimizzata per l’elasticità, questo motore è progettato per garantire un’esperienza di guida divertente e soddisfacente nell’uso quotidiano. Non si tratta di una variante estrema, ma di un’opzione ideale per chi desidera prestazioni senza compromettere l’efficienza e i costi di gestione.

Prezzi e disponibilità

La nuova motorizzazione è già disponibile per l’ordinazione in Italia, con prezzi che partono da 41.950 euro per la Leon Sportstourer 2.0 TSI 204 CV DSG 4Drive e da 44.050 euro per il Formentor 2.0 TSI 204 CV DSG 4Drive. Queste versioni si inseriscono in un listino che comprende anche motori a benzina più potenti, diesel, mild hybrid e varianti plug-in hybrid con un’autonomia elettrica dichiarata superiore ai 120 km.

Un’offerta diversificata per gli automobilisti

Con l’introduzione di queste nuove motorizzazioni, Cupra dimostra di voler soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più variegato. Gli automobilisti possono ora scegliere tra diverse opzioni, a seconda delle loro preferenze in termini di prestazioni e gestione dei costi. Che si tratti di una guida sportiva o di un utilizzo quotidiano, Cupra offre soluzioni adatte a tutti.