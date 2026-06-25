Cupra Raval Edge Plus disponibile in Italia a prezzo scontato con autonomia fino a 446 km

La Cupra Raval Edge Plus arriva in Italia con un prezzo promozionale di 31.950 euro, dotazioni di serie estese e un motore da 211 CV; l'offerta riguarda vetture a stock ed è valida fino al 30 giugno 2026.

La Cupra Raval Edge Plus è stata presentata come variante pensata per il mercato italiano e offre un mix di equipaggiamenti, prestazioni e un prezzo promozionato che ha attirato l’attenzione. Progettata sulla stessa piattaforma delle versioni di lancio, questa edizione si caratterizza per una potenza di 155 kW (211 CV), una batteria da 52 kWh e un’autonomia WLTP dichiarata compresa tra 413 e 446 km.

L’azienda ha reso disponibile la vettura in confezione chiavi in mano a 31.950 euro per le unità presenti a stock presso i garage aderenti, un prezzo che si confronta con il listino ufficiale di 38.120 euro. La proposta commerciale è accompagnata da una scadenza precisa per la promozione: 30 giugno 2026 e da condizioni relative alla disponibilità che limitano la possibilità di personalizzazione rispetto agli ordini configurati su misura.

Caratteristiche tecniche e dati di autonomia

La Raval Edge Plus monta un motore elettrico da 155 kW corrispondente a 211 CV, abbinato a una batteria da 52 kWh. I valori dichiarati nel ciclo WLTP collocano l’autonomia tra 413 e 446 km mentre il consumo energetico segnalato varia indicativamente tra 13,6 e 14,8 kWh/100 km. È importante ricordare che l’autonomia reale dipende da fattori come temperatura esterna, stile di guida, topografia e uso del climatizzatore, perciò i numeri WLTP vanno considerati come riferimento comparativo e non garanzia assoluta in tutte le condizioni.

Prestazioni e capacità energetica

Con 211 CV l’auto si colloca in una fascia che privilegia il bilanciamento tra efficienza e dinamica di guida per una compatta di circa quattro metri. La batteria da 52 kWh, combinata con un consumo contenuto, consente di coprire tragitti urbani e molti viaggi extraurbani senza ricariche frequenti, a patto di gestire correttamente le variabili operative.

Dotazioni di serie e dettagli estetici pensati per l’Italia

La versione Edge Plus propone una dotazione di serie ampia: tra gli elementi inclusi spiccano il pacchetto EDGE con climatizzatore Climatronic bi-zona, sistema Keyless Advanced con Digital Key, antifurto volumetrico, videocamera posteriore e sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Allo stesso tempo, il pacchetto Light & Sound aggiunge l’impianto audio Premium by Sennheiser™, lo Smartlight 2.0 e proiezioni dinamiche interne sulle portiere anteriori.

Altri elementi di comfort e tecnologia inclusi sono quattro prese USB-C una Connectivity Box retrovisore interno con funzione antiabbagliamento automatica, illuminazione nelle maniglie a scomparsa, doppio fondo nel bagagliaio e la funzionalità Vehicle to Load (V2L) che permette di alimentare dispositivi esterni con la batteria del veicolo.

Finiture e accessori estetici

La Raval Edge Plus si distingue anche per dettagli estetici dedicati: carrozzeria nel colore esclusivo Plasma iridescente cerchi in lega da 19″ Vandal Copper e vetri posteriori oscurati. Questi elementi mirano a conferire un aspetto più personale e distintivo rispetto alle versioni standard.

Prezzo, promozione e condizioni di acquisto

Il prezzo promozionale di 31.950 euro è applicato alle vetture presenti in stock presso i CUPRA Garage aderenti e sconta circa 6.170 euro rispetto al listino ufficiale di 38.120 euro. La casa evidenzia che la dotazione di serie offre un valore aggiunto considerevole rispetto al prezzo promozionato, ma la promozione non comprende l’Imposta Provinciale di Trascrizione e non è valida per veicoli da configurare ex novo.

In aggiunta alla promozione, la versione Edge Plus include una garanzia supplementare di due anni o fino a 40.000 km pensata per ridurre i costi di gestione nei primi anni d’uso. Tra gli optional disponibili su richiesta figurano il cavo di ricarica Mode 2 per la presa domestica e piani di espansione dati per i servizi connessi dell’auto.

Chi considera l’acquisto deve valutare il compromesso tra l’accesso immediato a un veicolo ben equipaggiato e la limitata possibilità di personalizzazione, oltre a verificare la disponibilità presso i garage aderenti prima della scadenza della promozione.