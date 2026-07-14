Cybercab Tesla: verso l’approvazione delle auto senza pedali e volante

La rivoluzione delle auto autonome sta per compiere un passo da gigante. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha annunciato la possibilità di eliminare i controlli manuali per le vetture completamente autonome, un cambiamento che potrebbe aprire la strada alla Tesla Cybercab.

Questa decisione segue l’annuncio di Tesla riguardo ai test della Cybercab presso il suo stabilimento di Austin, Texas. La vettura dorata, priva di volante e pedali, è stata vista guidare autonomamente nel parcheggio della fabbrica, segnando un passo importante verso la commercializzazione.

La proposta della NHTSA e l’impatto su Tesla

L’amministratore della NHTSA, Jonathan Morrison ha dichiarato che non ha senso richiedere controlli manuali per veicoli progettati per essere guidati esclusivamente da sistemi automatizzati. Questa affermazione fa riferimento a società come Tesla e Waymo, che stanno sviluppando robotaxi completamente autonomi.

La NHTSA ha già avviato un processo per rivedere gli standard di sicurezza federali, proponendo di eliminare l’obbligo del pedale del freno per le auto autonome. Questo cambiamento normativo potrebbe avere un impatto significativo su Tesla, che ha sempre puntato su una Cybercab senza controlli manuali.

La Cybercab di Tesla: design e tecnologia

La Cybercab, presentata in anteprima alla fine del 2026, è stata progettata per essere completamente autonoma. Tuttavia, a causa delle normative vigenti, Tesla aveva considerato l’aggiunta di un volante e pedali se necessario. Recenti prototipi sono stati avvistati con questi controlli, ma la nuova proposta della NHTSA potrebbe rendere superfluo questo compromesso.

La vettura utilizza un ecosistema di intelligenza artificiale per la guida, con un sistema che genera direttamente i comandi per sterzare, frenare e accelerare. La latenza del sistema è stata ridotta a soli 5 millisecondi grazie al potente processore AI5 sviluppato da Tesla.

I test ad Austin e le sfide future

Tesla ha iniziato i test della Cybercab ad Austin, Texas, con un tecnico a bordo per motivi di sicurezza. Nonostante alcuni incidenti coinvolgenti i robotaxi di Tesla e Waymo, l’approvazione definitiva per la Cybercab sembra essere in arrivo entro la fine dell’anno.

Tuttavia, la sfida principale rimane la maturità del software. Senza controlli manuali, un malfunzionamento del sistema di guida autonoma potrebbe rendere la vettura inutilizzabile. Tesla sta lavorando per superare questa difficoltà, ma il vero test sarà quando la Cybercab sarà in grado di trasportare passeggeri su strade pubbliche senza la presenza di un operatore.

Il futuro delle auto autonome

La proposta della NHTSA rappresenta un passo cruciale verso un futuro in cui le auto autonome possono operare senza controlli manuali. Questo cambiamento normativo potrebbe accelerare lo sviluppo e la commercializzazione di veicoli completamente autonomi, aprendo nuove opportunità per le aziende del settore.

Per Tesla, l’approvazione della Cybercab senza volante e pedali sarebbe un traguardo significativo, in linea con la visione di Elon Musk di un’industria che facci a meno del petrolio e dei guidatori umani. Con oltre nove milioni di veicoli Tesla in circolazione, la Cybercab potrebbe rappresentare il prossimo grande passo nella rivoluzione delle auto elettriche e autonome.