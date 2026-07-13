GP Germania 2026: orari, programmi e pronostici per il Sachsenring

Il Motomondiale fa tappa al Sachsenring per l'undicesimo GP della stagione 2026. Scopri come seguire le gare in TV e streaming e i favoriti per la vittoria.

Il Motomondiale 2026 è pronto a vivere un’altra emozionante tappa al Sachsenring in Germania. Domenica 12 luglio, i piloti delle classi MotoGPMoto2 e Moto3 si sfideranno sul circuito tedesco per l’undicesimo Gran premio della stagione.

Il weekend di gare sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW con la possibilità di seguire anche in chiaro su TV8. Scopriamo insieme il programma dettagliato e i pronostici per questa affascinante gara.

Programma e orari del GP di Germania 2026

La giornata di gare al Sachsenring inizierà con il warm up della MotoGP alle 9:40. A seguire, le gare delle classi minori: la Moto3 scenderà in pista alle 11:00, la Moto2 alle 12:15 e la MotoGP alle 14:00.

Dove vedere il GP di Germania 2026

Tutte le sessioni del weekend saranno disponibili in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP con la possibilità di seguire anche in streaming su Sky Go e NOW. Le gare della MotoGPMoto2 e Moto3 saranno trasmesse anche in chiaro su TV8 e sul sito .

Pronostici per il GP di Germania 2026

Il circuito del Sachsenring è noto per le sue curve veloci e il tracciato corto, che rende difficile fare pronostici certi. Negli ultimi quattro anni, quattro piloti diversi hanno vinto la gara, dimostrando la variabilità delle prestazioni su questo circuito.

I favoriti per la vittoria

Francesco Bagnaia (Ducati) è uno dei piloti da tenere d’occhio. Il circuito tedesco è uno dei suoi preferiti, con tre podi nelle ultime tre edizioni, tra cui una vittoria.

Marc Márquez (Ducati) è il re del Sachsenring in MotoGP, con nove vittorie in dieci gare. Nonostante una stagione non eccezionale, rimane il favorito assoluto.

Luca Marini (Honda) potrebbe essere la sorpresa del weekend. Nonostante la sua moto non sia tra le più performanti, la sua continuità e le sue prestazioni passate al Sachsenring lo rendono un pilota da seguire.

Fabio Quartararo (Yamaha) ha bisogno di una scossa dopo una stagione deludente. La Germania potrebbe essere il luogo ideale per ritrovare fiducia, visto che qui ha già vinto e salito sul podio.

La Ducati in cerca di riscatto

La Ducati arriva al GP di Germania con l’obiettivo di ripristinare le gerarchie e dimostrare di essere di nuovo la moto da battere. La Casa di Borgo Panigale è imbattuta da tre anni nel Gran Premio di Germania e tutto lascia intendere che anche questa edizione possa seguire la stessa direzione.

Classifica del Mondiale Piloti

Attualmente, la classifica del Mondiale Piloti vede al primo posto Jorge Martín (Aprilia) con 193 punti, seguito da Marco Bezzecchi (Aprilia) con 186 punti e Fabio Di Giannantonio (Ducati) con 177 punti. Marc Márquez (Ducati) è quinto con 153 punti.