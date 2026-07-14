Scopri i guanti da motocross Troy Lee Designs Air Cyclops per giovani piloti

I guanti Troy Lee Designs Air Cyclops sono la scelta perfetta per i giovani motociclisti che cercano comfort e prestazioni. Scopri le loro caratteristiche innovative.

Nel mondo del motocross, la scelta degli accessori giusti può fare la differenza tra una performance mediocre e un’esperienza di guida eccezionale. Tra questi accessori, i guanti giocano un ruolo cruciale, offrendo non solo protezione ma anche comfort e sensibilità. I guanti Troy Lee Designs Air Cyclops sono stati progettati appositamente per i giovani piloti, combinando tecnologia avanzata e design ergonomico per garantire il massimo comfort e prestazioni durante la guida.

Design e materiali innovativi

I guanti Troy Lee Designs Air Cyclops sono realizzati con una tomaia in micro-rete che garantisce una traspirabilità ottimale, mantenendo le mani asciutte e fresche anche durante le sessioni di guida più intense. La costruzione ergonomica e le perforazioni tagliate al laser strategicamente posizionate migliorano ulteriormente la ventilazione, offrendo una sensazione di comfort senza pari.

Il palmo è realizzato con un strato singolo di materiale resistente, che assicura una presa salda sul manubrio. Le dita sono ergonomicamente formate per adattarsi perfettamente alla mano del pilota, garantendo una vestibilità precisa e confortevole. Inoltre, la presenza di una fodera Creora® sui polsini assicura una calzata sicura e comoda, riducendo al minimo il rischio di scivolamenti.

Caratteristiche tecniche avanzate

Uno dei punti di forza dei guanti Troy Lee Designs Air Cyclops è la loro compatibilità con i touchscreen. Questa caratteristica permette ai giovani piloti di utilizzare i loro dispositivi elettronici senza dover rimuovere i guanti, un vantaggio significativo in un’epoca in cui la tecnologia è sempre più integrata nella nostra vita quotidiana.

La presenza di stampe in silicone su indice, medio e pollice migliora ulteriormente la presa, garantendo un controllo preciso del manubrio anche in condizioni di guida impegnative. Questi dettagli tecnici, uniti a un design accattivante, rendono i guanti Air Cyclops una scelta ideale per i giovani appassionati di motocross.

Materiali e composizione

I guanti Troy Lee Designs Air Cyclops sono realizzati con una combinazione di materiali di alta qualità. Il dorso della mano è composto da 83% poliestere e 17% elastano offrendo una miscela perfetta di resistenza e flessibilità. Gli inserti sono realizzati con 88% nylon e 12% elastano garantendo durata e comfort. Il palmo, invece, è composto da 60% poliammide e 40% poliuretano assicurando una presa salda e resistente all’usura.

Disponibili in colore nero/giallo neon e nella taglia M questi guanti sono progettati per adattarsi perfettamente alle mani dei giovani piloti, offrendo un equilibrio perfetto tra stile e funzionalità. Con un prezzo di 29,95 € rappresentano un investimento accessibile per chi cerca qualità e prestazioni senza compromessi.