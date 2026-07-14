Ferrari Luce all’asta a Monterey: scopriamo l’hypercar elettrica da collezione

La Ferrari Luce, con i suoi 1.050 cavalli e un design esclusivo, è pronta a sfidare il mercato del collezionismo durante la Monterey Car Week.

La Ferrari Luce prima hypercar elettrica del Cavallino Rampante, è pronta a fare il suo ingresso nel mondo del collezionismo di lusso. Dopo la presentazione ufficiale lo scorso maggio, l’esclusivo modello è destinato a diventare un pezzo da collezione ambito, seguendo le orme delle sue illustri predecessrici.

Il debutto ufficiale nel mercato del collezionismo avverrà tra il 13 e il 15 agosto prossimi durante la prestigiosa Monterey Car Week in California, dove il primo esemplare della Luce sarà messo all’asta da RM Sotheby’s.

Un esemplare unico per un’occasione speciale

Il telaio numero 0 della Ferrari Luce, destinato all’asta, è un esemplare costruito seguendo le specifiche del mercato statunitense. Questo modello unico è stato personalizzato attraverso il programma Ferrari Tailor Made che offre soluzioni su misura per i clienti più esigenti.

La carrozzeria della Luce è impreziosita da una vernice esclusiva chiamata Madreperla Semi-Gloss che genera riflessi iridescenti verdi e viola a seconda della luce. I cerchi dedicati sono di colore bianco, mentre le pinze freno sono state realizzate appositamente per questo modello. L’abitacolo è caratterizzato da finiture in Grigio Corvara e rivestimenti in pelle Perla Le Mans un materiale sviluppato appositamente per il programma Ferrari Tailor Made.

Non manca una targa celebrativa che arricchisce il valore collezionistico dell’esemplare, rendendolo ancora più unico e desiderabile per i collezionisti.

Prestazioni e tecnologia all’avanguardia

Sotto il profilo tecnico, la Ferrari Luce non delude. I quattro motori elettrici generano una potenza complessiva di 1.050 cavalli garantendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi e una velocità massima di 310 km/h. L’hypercar vanta un’architettura da 800 V e sospensioni derivate dalla F80 per offrire una dinamica di guida che la distingue tra le elettriche prestazionali.

La Luce rappresenta un passo significativo verso il futuro delle hypercar, combinando prestazioni eccezionali con un design esclusivo e tecnologie all’avanguardia.

Un’asta con finalità benefiche

L’asta della Ferrari Luce non ha solo l’obiettivo di vendere un’auto esclusiva, ma anche di sostenere importanti iniziative benefiche. Il ricavato della vendita sarà destinato a due progetti significativi: una parte andrà alla Fondazione Ferrari per finanziare progetti educativi negli Stati Uniti, mentre il resto sosterrà in Italia il progetto M-Tech Alfredo Ferrari un centro educativo per la ricerca tecnologica nel settore automobilistico che sarà inaugurato a Maranello nel 2029.

La base d’asta per aggiudicarsi questo primo esemplare unico è fissata a 1,1 milioni di dollari pari a circa 960.000 euro al cambio attuale. Vedremo che valore darà alla vettura il sofisticato pubblico di Monterey, che nello stesso evento troverà all’incanto altre vetture del Cavallino come una 288 GTO del 1985 (valutata tra i 9 e gli 11 milioni di dollari), una F50 del 1995 (7-9 milioni di dollari), una Enzo del 2003 (6,7-7,5 milioni) e una LaFerrari del 2015 (5-6 milioni di dollari).