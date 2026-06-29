Dalla vittoria di Reggiani alla coppia Bezzecchi-Bagnaia: l’evoluzione di Aprilia nel Motomondiale

Dai trionfi di Biaggi e Rossi alle sfide moderne con Bezzecchi e Bagnaia, Aprilia ha scritto pagine indimenticabili nel Motomondiale. Scopri come.

Aprilia, il marchio di Noale, ha una storia ricca di successi nel Motomondiale. Dalle prime vittorie negli anni ’80 ai trionfi recenti, la casa italiana ha saputo imporsi come una delle realtà più competitive nel mondo delle due ruote. Questo articolo ripercorre le tappe fondamentali di un percorso che ha visto protagonisti piloti leggendari e innovazioni tecnologiche.

La storia di Aprilia nel Motomondiale inizia nel 1987 con la prima vittoria di Loris Reggiani a Misano Adriatico. Questo successo ha aperto le porte a una serie di trionfi che hanno consolidato la reputazione del marchio. Negli anni ’90, con piloti come Max Biaggi e valentino rossi, Aprilia ha dominato le classi 125 e 250, conquistando numerosi titoli mondiali.

Gli anni d’oro con Biaggi e Rossi

Gli anni ’90 sono stati un periodo d’oro per Aprilia. Max Biaggi ha portato a casa tre titoli mondiali consecutivi nella classe 250, dal 1994 al 1996. La RS250V, una delle moto più innovative dell’epoca, ha permesso a Biaggi di dominare le piste di tutto il mondo. Non meno importante è stato il contributo di Valentino Rossi, che ha vinto il titolo 125 nel 1997 e quello 250 nel 1999.

La doppietta del 1994, con Biaggi in 250 e Kazuto Sakata in 125, ha dimostrato la capacità di Aprilia di competere e vincere in più classi contemporaneamente. Questi successi hanno posizionato il marchio tra i leader del Motomondiale, attirando l’attenzione di nuovi talenti e investitori.

L’innovazione tecnologica e i nuovi successi

Negli anni 2000, Aprilia ha continuato a innovare, introducendo la bicilindrica RSW e la tre cilindri RS Cube. Questi modelli hanno permesso alla casa di Noale di competere nella classe 500 e, successivamente, nella MotoGP. Jorge Lorenzo, futuro campione del mondo, ha vinto due titoli consecutivi in 250 nel 2006 e nel 2007, consolidando ulteriormente la reputazione di Aprilia.

Il 2011 ha visto l’ultimo titolo mondiale in 125 con Nico Terol, prima del ritiro temporaneo dalla classe regina. Tuttavia, Aprilia non ha mai smesso di lavorare per tornare al vertice. Nel 2015, il marchio è tornato in MotoGP con il Team Gresini, e nel 2017 ha ingaggiato Aleix Espargaró, un pilota esperto che ha portato nuova energia al team.

La rinascita in MotoGP e il futuro con Bezzecchi e Bagnaia

La stagione 2026 ha segnato un punto di svolta per Aprilia. Aleix Espargaró ha conquistato la prima vittoria in MotoGP in Argentina, seguita da numerosi podi. Maverick Vinales ha contribuito con altri podi, dimostrando che la RS-GP era una moto competitiva. La stagione 2026 ha visto ulteriori successi, con Vinales che ha vinto il gran premio delle Americhe.

Il futuro di Aprilia sembra ancora più promettente con l’arrivo di Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia. La coppia tutta italiana, che debutterà nel 2027, rappresenta una nuova sfida per il marchio di Noale. Con una storia di successi alle spalle e una visione innovativa per il futuro, Aprilia continua a essere un punto di riferimento nel mondo del Motomondiale.