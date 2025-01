Derek Chang, nuovo presidente e CEO di Liberty Media

Derek Chang subentra a Greg Maffei

Liberty Media, la nota società statunitense che gestisce i diritti della Formula 1, ha annunciato un’importante novità ai vertici aziendali. A partire dal 1° febbraio, Derek Chang assumerà ufficialmente il ruolo di Presidente e Amministratore Delegato, succedendo a Greg Maffei, che ha rassegnato le dimissioni lo scorso novembre. Fino all’inizio di febbraio, John Malone manterrà l’incarico di Presidente ad interim, garantendo una transizione fluida e senza intoppi.

Un leader con esperienza nel settore

Derek Chang porta con sé una vasta esperienza nel mondo dello sport, dell’intrattenimento e dei media. Dal 2021, ha ricoperto il ruolo di amministratore in Liberty Media, dimostrando competenze significative in aziende di grande successo come EverPass Media, NBA China, DIRECTV, Scripps, Charter e TCI. In merito alla sua nomina, Chang ha dichiarato: “Ho avuto il privilegio di lavorare con John Malone e il team di Liberty per molti anni. Il nostro obiettivo attuale è chiaro: ottimizzare la struttura del portafoglio e sostenere la crescita dei nostri asset operativi, tra cui la Formula 1 e la MotoGP.”

Strategia a lungo termine e opportunità future

Liberty Media ha sempre dimostrato una mentalità a lungo termine nei suoi investimenti, ma ha anche saputo muoversi rapidamente verso nuove opportunità. Chang ha sottolineato che entrambi questi aspetti rimarranno centrali nella strategia futura dell’azienda. John Malone, attuale Presidente, ha accolto con entusiasmo la nomina di Chang, affermando: “La sua esperienza e la sua conoscenza dei nostri settori lo rendono il leader ideale per il prossimo capitolo di Liberty.”

Con la nomina di Derek Chang, Liberty Media si prepara ad affrontare nuove sfide e opportunità, continuando a promuovere il valore per gli azionisti e a investire nel futuro delle sue operazioni. La transizione ai vertici aziendali rappresenta un passo significativo per la società, che mira a consolidare la propria posizione nel mercato globale.