Dichiarazione di non affiliazione con MotoGP: cosa sapere sul sito

Questo sito presenta informazioni sulle collaborazioni che intratteniamo con circuiti, organizzatori ed altri partner ufficiali, ma è importante chiarire fin da subito il perimetro di tali relazioni. Pur avendo accordi e scambi con realtà attive nel mondo delle corse, non esiste una collaborazione diretta con il titolare dei diritti commerciali del MotoGP. Questa distinzione è fondamentale per comprendere il ruolo e i limiti del portale, e per evitare interpretazioni errate sul tipo di autorizzazioni possedute.

Nel seguito del testo offriamo una panoramica più dettagliata delle tipologie di partnership, della dichiarazione di non affiliazione e delle informazioni relative ai marchi utilizzati. Se cerchi indicazioni su come contattarci o su chi realizza il sito, troverai anche un riferimento al team tecnico e alle impostazioni relative ai cookie. Tutto il contenuto è pensato per essere trasparente e per rispettare la corretta distinzione tra collaborazioni operative e titolarità dei diritti.

Collaborazioni e rapporti con organizzatori

Le collaborazioni indicate sul sito riguardano prevalentemente attività promozionali, logistiche o informative con singoli circuiti e con enti che si occupano dell’organizzazione degli eventi. In questi contesti il nostro ruolo è spesso quello di facilitatore o di fornitore di contenuti, senza che ciò implichi una delega o una cessione dei diritti commerciali relativi al MotoGP. La definizione di queste attività come partnership operative aiuta a capire che il rapporto è limitato a specifiche funzioni e non a una gestione complessiva dei diritti mediatici o commerciali.

Tipologie di collaborazione

Tra le attività più comuni vi sono lo scambio informativo con gli organizzatori, la promozione locale degli eventi e la cooperazione con sponsor o partner tecnici. Queste forme di collaborazione sono supportate da accordi circoscritti e non includono la possibilità di riprodurre o sfruttare commercialmente contenuti coperti da diritti esclusivi. Per questo motivo riteniamo utile sottolineare che, pur operando a contatto con il settore, le nostre azioni rimangono separate dalla titolarità dei diritti detenuti da altri soggetti.

Dichiarazione di non affiliazione

È necessario specificare in modo esplicito che questo sito è non ufficiale e non ha alcuna associazione con Dorna Sports S.L. o con la Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM). Tale precisazione serve a evitare equivoci sulla natura delle informazioni pubblicate e sulla legittimità dell’uso di determinati nomi o loghi. La chiarezza su questo punto tutela sia gli utenti che i titolari dei marchi, assicurando che ogni riferimento a MotoGP sia fatto nel rispetto delle prerogative legali altrui.

Marchi e riferimenti

I nomi e i simboli riconducibili al MotoGP sono status di proprietà intellettuale: MOTOGP e le marche correlate sono marchi registrati di Dorna Sports S.L.. Nel testo e nei materiali del sito utilizziamo tali denominazioni esclusivamente per identificare eventi o argomenti, e non per implicare una sponsorizzazione o un partenariato formale. Questo approccio è conforme al principio di rispetto dei marchi registrati e delle normative sulla proprietà intellettuale.

Informazioni sul sito e gestione cookie

Il sito è stato realizzato da HexaDesign, che cura l’aspetto tecnico, grafico e la manutenzione della piattaforma. Per quanto riguarda la privacy e la navigazione, è disponibile un pannello per aggiornare le preferenze cookie e consultare la documentazione su come vengono trattati i dati. Se desideri maggiori dettagli sulle collaborazioni o hai bisogno di verificare una dichiarazione, puoi contattarci attraverso i canali indicati; forniremo informazioni aggiuntive in modo trasparente e preciso.