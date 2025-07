Blocco Diesel Euro 5, quando scatta e come regolarsi se non si può sostituire l'auto nell'immediato.

E’ notizia di qualche settimana fa il blocco ai diesel Euro 5 nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte una situazione che ha messo in difficoltà centinaia di migliaia di automobilisti che si ritrovano ad avere poco tempo per cambiare automobile, passando ad una più moderna, magari non potendo riuscirvi economicamente. Vediamo quindi in cosa consiste questa manovra politica.

Quando scatta il blocco ai diesel Euro 5 e le regioni interessate

Il blocco ai diesel Euro 5 era stato inizialmente promulgato per ottobre 2025 ma grazie ad una deroga imposta dal Ministero dei Trasporti nella figura del Ministro Matteo Salvini, il blocco è stato posticipato al 1° ottobre 2026.

Di seguito le regioni interessate dai divieti:

Lombardia

I comuni di fascia 1 , con alta densità abitativa e inquinamento elevato.

I comuni di fascia 2 con più di 100.000 abitanti

Le aree B e C di Milano , dove già vige un controllo automatico degli accessi.

Dal 2026 e 2027 il divieto sarà esteso a furgoni e veicoli pesanti (categorie M2, N1, N2, N3, M3).

Piemonte

In Piemonte il blocco è stagionale e varrà nei periodi invernali, il primo quindi avvverrà a partire dal 1 ottobre 2026 sino al 15 aprile 2027 e poi ripetuto ogni inverno dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 18:30, nei comuni con più di 100.000 abitanti.

Emilia-Romagna

Blocco permanente dal 1° ottobre 2026 nelle città con più di 100.000 abitanti e nell’agglomerato urbano di Bologna. Nei giorni feriali dalle 08:30 alle 18:30. Vi sono deroghe per i seguenti casi:

Lavoratori su turni

Veicoli con ISEE familiare <14.000 euro

Alcuni mezzi speciali

Veneto

In Veneto il blocco sarà attivo dal 1° ottobre 2026 nei comuni con più di 30.000 abitanti, nei giorni feriali dalle ore 08:30 alle ore 18:30 ed in caso di allerta rossa il divieto sarà valido anche per i veicoli commerciali Diesel Euro 5.

MoVe-In unica alternativa valida

Nelle regioni dove è attivo il blocco per i diesel Euro 5 come ad esempio il Veneto, ma anche in altre una su tutte la Lombardia è possibile avere una deroga installando il sistema MoVe-In.

Si tratta di una scatola nera che monitora gli spostamenti dell’auto e che la rende soggetta ad un limite di chilometri annuali a seconda della tipologia. E’ un modo utile per continuare ad usare l’auto in attesa di cambiarla.