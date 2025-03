Cos’è il divieto di accesso ai veicoli

Il divieto di accesso è uno dei segnali stradali più importanti da riconoscere per garantire la sicurezza stradale. Questo segnale indica che l’ingresso a una strada o a uno svincolo è vietato in una determinata direzione. È fondamentale non confondere questo segnale con il divieto di transito, che ha regole diverse e implica restrizioni più severe. Il divieto di accesso è visibile frontalmente e consente la circolazione nel senso opposto, a meno che non ci siano altre restrizioni.

Le differenze tra divieto di accesso e divieto di transito

Molti conducenti commettono l’errore di confondere il divieto di accesso con il divieto di transito. Mentre il divieto di accesso consente l’uscita dalla strada, il divieto di transito impedisce la circolazione di qualsiasi veicolo, comprese le biciclette, in entrambe le direzioni, salvo specifiche autorizzazioni. È importante prestare attenzione ai segnali stradali per evitare sanzioni e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Le sanzioni per violazione del divieto di accesso

Le sanzioni per la violazione del divieto di accesso possono essere severe. La guida controsenso, che si verifica quando un veicolo entra in una strada ignorando il segnale di divieto, è punita con multe e possibili decurtazioni di punti dalla patente. La guida contromano, che avviene quando si percorre una corsia opposta, è un’infrazione ancora più grave. È fondamentale rispettare la segnaletica orizzontale e verticale per evitare sanzioni e garantire la sicurezza stradale.