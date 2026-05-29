Tutto sul gp d’Italia al Mugello: orari, navette e deviazioni

Il fine settimana del Motomondiale al Mugello Circuit richiede una pianificazione attenta: traffico, servizi straordinari e modifiche alle linee extraurbane influenzeranno gli spostamenti dal 29 al 31 maggio 2026. Questo articolo riassume le deviazioni programmate per le corse verso Careggi, l’attivazione delle navette gratuite e il programma delle gare, oltre a indicazioni pratiche per chi arriva in treno o in auto.

Modifiche alle corse extraurbane e percorsi alternativi

Per il weekend l’operatore locale ha previsto deviazioni puntuali sulle linee che normalmente raggiungono Scarperia. Nelle giornate di venerdì 29 e sabato 30 maggio, le corse dirette e provenienti da Careggi seguiranno un percorso alternativo: Via Fratelli Cervi, Viale Kennedy e la variante esterna SP503 fino a Via Margheri, dove riprenderanno il normale itinerario. Questo comporta che non sarà raggiunta la fermata del centro commerciale di Scarperia, solitamente capolinea delle corse interessate.

Deviazioni domenica e possibili ritardi

Domenica 31 maggio i servizi per Careggi non raggiungeranno Scarperia: i mezzi che arriveranno a San Piero a Sieve devieranno verso Borgo San Lorenzo passando per il Bivio Mozzete. Gli organizzatori avvertono che, a causa dell’elevata affluenza e del traffico intenso, sono probabili ritardi per tutta la giornata; è quindi consigliabile prevedere margini di tempo più ampi per gli spostamenti.

Navette straordinarie e collegamenti da stazione

Per agevolare l’accesso al circuito, Autolinee Toscane, in collaborazione con la Regione Toscana, ha attivato un servizio di navette dedicate che collegheranno le stazioni ferroviarie più vicine: Borgo San Lorenzo e San Piero a Sieve. L’obiettivo è ridurre l’uso dell’auto privata e contenere l’impatto del traffico sulle strade principali nei pressi di Scarperia.

Orari e durata del servizio

Il servizio navetta sarà operativo con orari potenziati: il sabato 30 maggio è attivo dalle 08:00 alle 20:00, con estensione fino alle 22:00 per le corse da e per San Piero a Sieve; domenica 31 maggio, giorno della gara, le corse saranno in funzione dalle 08:00 alle 13:00 e poi dalle 15:00 alle 20:00. Gli utenti sono invitati a consultare l’app e il sito di Autolinee Toscane per aggiornamenti in tempo reale su percorsi e eventuali variazioni.

Il circuito e il clima del weekend

Il Mugello, situato a circa 30 km a nord-est di Firenze, è noto per il suo tracciato di 5,245 km caratterizzato da rettilinei lunghi, sali e scendi e combinazioni di curve lente e veloci che mettono alla prova piloti e team. Le colline toscane in questo periodo presentano temperature elevate e, per il 29-31 maggio 2026, sono previste giornate calde con possibilità di pioggia solo venerdì; questo potrà influenzare le strategie di gara e la scelta delle gomme.

Perché il Mugello è speciale

Oltre alla qualità tecnica del tracciato, il circuito offre ampie aree di osservazione che favoriscono un’atmosfera festosa tra i tifosi italiani. Le zone principali per i sorpassi includono la prima curva dopo il rettilineo dei box e alcune sequenze che vanno dalla curva 4 alla 6; tuttavia, il curvone che immette sul traguardo rimane spesso difficile per tentare un sorpasso diretto.

Programma del weekend e dirette tv

Il fine settimana di gara segue il tradizionale calendario della MotoGP: sessioni di prove libere e qualifiche il venerdì e il sabato, con la Sprint Race prevista per il sabato pomeriggio e le gare delle classi Moto3, Moto2 e MotoGP domenica. Nello specifico, le attività del venerdì 29 maggio iniziano alle 09:00 con la Moto3 e proseguono fino alle 16:00; il sabato 30 si apre la mattina e vede la Sprint Race alle 15:00; la domenica 31 prevede il via della Moto3 alle 11:00, Moto2 alle 12:15 e la MotoGP alle 14:00.

Dove seguire le gare

La copertura televisiva è assicurata da Sky Sport, che trasmetterà in diretta tutte le sessioni sui canali dedicati. In chiaro, TV8 offrirà le qualifiche, la Sprint e le gare della domenica. Per chi preferisce lo streaming, le piattaforme Sky Go e Now Tv garantiranno l’accesso alle trasmissioni.

Per muoversi con meno stress durante il weekend del Motomondiale, è consigliabile preferire il treno e le navette predisposte, consultare in anticipo gli orari aggiornati e considerare possibili ritardi legati al traffico. Conservando margini di tempo e sfruttando i servizi straordinari, l’esperienza al Mugello risulterà più fluida e godibile per tutti gli appassionati.