Dove vedere Inghilterra-Argentina e i tornei Atp: guida agli eventi sportivi del 15 luglio

Il 15 luglio 2026 è una data cruciale per gli appassionati di sport. Mentre il mondo del calcio è concentrato sulla semifinale dei Mondiali Fifa 2026 tra Inghilterra e Argentina il tennis italiano vive momenti di grande emozione con le vittorie di Luciano Darderi e Stefano Travaglia nei tornei Atp su terra rossa.

La tensione è alle stelle per la partita che si giocherà al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta dove le due nazionali si contenderanno l’ultimo posto disponibile per la finale di domenica 19 luglio. La squadra sconfitta tornerà in campo sabato 18 luglio per la finale valida per il terzo posto. Intanto, il Tour de France il volley maschile e la NBA Summer League continuano a tenere banco.

Le sorprese italiane nei tornei Atp su terra rossa

La giornata del 15 luglio è stata ricca di emozioni per il tennis italiano. A UmagoFlavio Cobolli fresco del suo best ranking al numero 9 del mondo, è stato eliminato all’esordio da Roman Andres Burruchaga un risultato inaspettato che ha lasciato il segno. Cobolli, reduce dai quarti di finale a Wimbledon, ha faticato ad adattarsi alla terra rossa, commettendo numerosi errori che hanno favorito l’argentino.

Nonostante questa sconfitta, l’Italia può festeggiare le vittorie di Luciano Darderi e Stefano Travaglia. Darderi, numero 18 al mondo e campione in carica ad Umago, ha battuto Daniel Altmaier con un netto 6-4 6-4, dimostrando una grande solidità in campo. Travaglia, invece, ha sorpreso tutti battendo Mariano Navone numero 48 Atp, con un punteggio di 6-4 6-2.

Le sfide dei quarti di finale

Nei quarti di finale del torneo di Bastad Darderi affronterà Nuno Borges mentre Travaglia sfiderà Daniel Vallejo. Vallejo ha avuto la meglio su Botic Van De Zandschulp in una partita epica durata quasi tre ore, mentre Borges ha liquidato Grigor Dimitrov in poco più di un’ora.

Anche Matteo Arnaldi ha avuto la meglio su Federico Agustin Gomez sebbene con più fatica del previsto. Arnaldi, che ha avuto tre match point nel secondo set, ha dimostrato la sua resilienza e qualità, elementi essenziali per superare l’ostacolo. Nel torneo di Gstaad invece, Lorenzo Sonego ha ceduto al secondo turno contro Raphael Collignon.

Il calcio e gli altri eventi sportivi

Il calcio rimane il re degli sport, soprattutto con la semifinale dei Mondiali Fifa 2026 tra Inghilterra e Argentina. Questa partita è un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati, con la possibilità di vedere due delle squadre più forti del torneo contendersi un posto in finale. La partita sarà trasmessa su DAZNRai 1 e RaiPlay.

Oltre al calcio, il Tour de France continua a catturare l’attenzione degli appassionati di ciclismo, mentre il volley maschile e la NBA Summer League offrono ulteriori opportunità di intrattenimento sportivo. La giornata del 15 luglio è davvero ricca di eventi, con qualcosa per tutti i gusti.