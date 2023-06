Questa versione presenta interni rivisitati e invita a mettersi in viaggio. Ecco le sue caratteristiche.

La DS 9 E-Tense 360 presenta alcune caratteristiche decisamente interessanti. Da quando si è separata da Citroën per diventare un marchio a sé stante, DS ha proposto un concetto che va oltre la semplice automobile. La sua comunicazione, molto incentrata sul suo lato avanguardista, è spesso incentrata su Parigi. Ma con la sua nuova collezione, la berlina DS 9 PHEV si inserisce in una filosofia più ampia.

Fin dal nome di questa edizione, sappiamo dove DS vuole portarci. Per la DS 9 berlina, questo nuovo anno è accompagnato da una versione “Esprit de Voyage”. Era già successo in passato con la DS 4 e la DS 7, e ora anche la berlina ne trae vantaggio. È chiaro che la Casa francese non vuole vendere solo un’auto, ma uno stato d’animo.

DS 9 E-Tense 360: caratteristiche, design, motore

Dato il suo prezzo, la DS 9 è stata criticata per il suo assemblaggio cinese. In particolare, la progettazione e la ricerca e sviluppo provengono dallo stabilimento di Vélizy, dove le auto tornano per la preparazione finale.

I dipendenti DS controllano ogni vettura per garantire che le impostazioni e le finiture siano irreprensibili. Tuttavia, la fase di assemblaggio si svolge nello stabilimento di Shenzhen, il che ha scatenato numerose critiche.

Questo è ovviamente comprensibile, dato che la piattaforma è quella della Peugeot 508 L, anch’essa destinata al Regno di Mezzo. Ed è proprio in Cina che la DS 9 avrebbe dovuto registrare i suoi record di vendita. In realtà, ci è stato detto che è in Turchia che sta trovando il suo pubblico più numeroso.

Ergonomia e vita a bordo

Oltre alla qualità del pacchetto complessivo, è da lodare anche l’impressione di spazio creata dagli interni chiari. L’abitacolo, meno spazioso di quello di un SUV, non dà l’impressione di essere angusto.

Questo grazie anche al passo di 2,90 metri della berlina, che lascia molto spazio agli occupanti. Nella parte posteriore, lo spazio per le gambe è notevole e l’altezza di 180 centimetri dell’autore di questo articolo lascia ancora molto spazio sopra la sua testa.

Il bagagliaio da 510 litri è incredibilmente profondo, anche se il formato del bagagliaio limita l’accesso allo spazio disponibile. Per quanto riguarda la vita a bordo dei sedili del guidatore e del passeggero anteriore, troviamo la stessa ricetta delle altre DS moderne.

Il bracciolo centrale si apre in due parti per offrire un ampio spazio di stivaggio. Altri due si trovano salendo verso la console centrale. Entrambi possono essere chiusi per una presentazione più accattivante dell’abitacolo e sullo sportello di chiusura di quello posto direttamente sotto la console centrale si trova il logo della collezione.

La disposizione intorno alla leva di selezione delle modalità è la stessa della DS 7. I comandi sono centralizzati per facilitare l’uso della leva. I comandi sono posizionati centralmente per rendere più fluida la disposizione dei pannelli delle porte.

L’ampio schermo centrale ospita il sistema di infotainment già noto alla DS 7. Il layout è molto movimentato e presenta alcune controindicazioni. Il layout è molto complesso e i menu sono poco intuitivi.

Motori

In questa versione, che è la più potente, la berlina è più giocosa e dinamica. Come sulla DS 7 360 che abbiamo provato, il motore a combustione è il turbo da 1,6 litri con 200 CV e sono presenti due motori elettrici.

Quello sull’asse posteriore aggiunge 113 CV, mentre il secondo, sul cambio, aggiunge 110 CV. Questo porta il totale a 360 CV e 520 Nm di coppia, con un tempo da 0 a 100 km/h di 5,6 secondi. Una velocità pari a quella della DS 7, visto che i due veicoli pesano all’incirca lo stesso.

Ma dove la DS 9 si distingue davvero è in termini di prestazioni del motore, che sono direttamente collegate al piacere di guida complessivo. L’unità ibrida plug-in fornisce una risposta più diretta rispetto alla DS 7, soprattutto in modalità 4×4 o Sport.

La guidabilità sembra essere gestita meglio e quindi meno brutale rispetto al SUV. Tuttavia, la batteria deve essere completamente carica per poter beneficiare dell’accelerazione più efficace del motore. Come per la DS7, la batteria è difficile da ricaricare una volta scarica.

Il peso del veicolo richiede molta energia in tutte le modalità, il che limita la rigenerazione. Come per la DS 7, la soluzione migliore è selezionare la modalità Sport. In questa modalità, il blocco motore viene utilizzato ininterrottamente e la batteria si ricarica più rapidamente.

