Vi sono diversi elementi in grado di fare dei danni alla carrozzeria, uno di quelli naturali è la sabbia. In questo articolo vediamo quali sono gli effetti della sabbia sulla carrozzeria di un’automobile.

Quali sono gli effetti della sabbia sulla carrozzeria dell’auto?

La sabbia può avere degli effetti negativi sulla carrozzeria in quanto se questa è portata dal vento verso la propria automobile, i granelli finiranno per colpire la carrozzeria e per quanto siano sottili finiranno per graffiarla.

I graffi sembreranno invisibili ad occhio nudo ma se si analizza la carrozzeria con gli strumenti adatti si vedranno i segni e non sono belli in quanto vi saranno degli swirl che sarà necessario rimuovere con prodotti specifici.

Non si pensa possa essere dannosa perché quando si è nelle località marine l’obiettivo principale è quello di raggiungere la spiaggia, di conseguenza si parcheggia anche vicino al molo per camminare di meno.

Come pulire la carrozzeria dalla sabbia in maniera efficace

Quando arriva il momento di lavare la macchina al termine dell’esperienza nella località marina scelta bisogna fare molta attenzione.

Per prima cosa è necessario partire dal basso pulendo i cerchi e le gomme con prodotti specifici, i granelli possono intaccare anche queste aree e se i cerchi sono in lega potrebbero aver subito dei micro graffi.

Una volta terminato il lavoro sulla parte bassa è il momento di passare alla carrozzeria. Gli ingredienti adatti sono acqua con addizionato il sapone ed un panno morbido.

Si parte dalla zona alta dell’auto per poi arrivare al basso, facendo attenzione a tutte le zone di essa, specchietti e minigonne, se sportiva inclusi. Al termine eseguire un risciacquo con acqua.

Se tutto è andato nel verso giusto l’auto risulterà adeguatamente lavata e trattata dalla sabbia.