Mercedes ha svelato le nuove forme della CLE Cabrio per il nuovo model year. In questo articolo vediamo come è fatta e cosa si nasconde sotto il cofano per gli amanti delle auto scoperte dotate di grandi prestazioni.

LEGGI ANCHE: Valvola EGR, cos’è e a cosa serve

Mercedes CLE Cabrio 2024: prezzo, interni e scheda tecnica

Mercedes non si è fatta attendere facendo vedere al mondo come sarà la versione 2024 della CLE Cabrio che si dimostra una berlina caratterizzata da un design inconfondibile e tipico per le vetture di questo marchio.

Gli interni della CLE 2024 si dimostrano davvero tecnologici e ricalcano quanto già visto su altre vetture del brand sia roadster che in varianti coupé o berlina. Il sistema di infotainment MBUX è stato aggiornato ed ora supporta tutti le principali app, permettendo così di collegare il proprio smartphone all’auto tramite un’app apposita.

I sedili sono confortevoli e adatti per un lungo viaggio nel massimo della silenziosità.

A livello di motore le CLE è disponibile con un 2.0 diesel dotato di cambio automatico che eroga una potenza di 197 cavalli ed una coppia di 440 Nm.

Le versioni a benzina sono 3. La prima è la 220 con un motore 2.0 da 204 cavalli e 320 Nm di coppia. Lo stesso motore equipaggia la 300 4matic cabrio solo che ha maggiore potenza, 258 cavalli e 400 Nm di coppia massima. Infine l’ultima è la CLE 450 4 matic cabrio che ha un motore 3.0 di cilindrata capace di erogare 381 cavalli di potenza e 500 Nm di coppia massima.

LEGGI ANCHE: Le auto di André Zambo Anguissa

Il suo prezzo

La CLE Cabrio ha un prezzo di partenza di 71.056,20 euro per la versione dotata del motore diesel.

La gamma benzina si apre con la 200 cabrio che ha un prezzo di 71.361,20 euro per poi salire a 82.524,20 per la 300 cabrio per arrivare ai 99.055,20 euro della 450 cabrio.