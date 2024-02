Molte persone tengono nel proprio garage taniche di benzina per poterle rabboccare alla pompa così da avere una scorta utile in caso di necessità. In questo articolo vediamo se è possibile tenerle in garage o se si può incorrere in sanzioni.

LEGGI ANCHE: Polizza semestrale, cos’è e come funziona la copertura assicurativa

Si può tenere una tanica di benzina in garage?

E’ possibile tenere una tanica di benzina in garage, importante che questa rechi il simbolo CE di ovvero che siano conformi alle direttive europee come il certificato di omologazione e la data di produzione.

Il limite per il trasporto è fissato per legge in 60 litri. La legge non vieta la possibilità di tenere una tanica o anche di più nel proprio garage, tuttavia è sconsigliabile tenerle per un lungo periodo per via della loro infiammabilità.

E’ importante travasare tutto il liquido nel serbatoio quando si rifornisce un mezzo ed allo stesso tempo evitare di bagnare la plastica esterna quando la si riempie dal distributore.

LEGGI ANCHE: Cos’è l’hill holder? Ecco come funziona

I rischi e le sanzioni

Il rischio principale è l’incolumità dell’utente che la trasporta sia per lui che per gli altri utenti dato che in caso di scintilla l’incendio è imminente.

Se si supera il limite di 60 litri la multa in caso di fermo è di 162 euro. Si prende la multa anche quando si trasporta un quantitativo di carburante superiore ai 10 litri e si proviene da un paese estero.

Superato questo quantitativo viene considerato il trasporto ad uso commerciale e si devono pagare le accise sulla base dei litri trasportati.

Le sanzioni sono poche e di lieve entità ma ciò non significa che devono essere violate. Come già detto i rischi sono notevoli di conseguenza è bene rispettarli così da non avere problemi.