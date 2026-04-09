Espargaró infortunato a Sepang: quattro vertebre fratturate ma midollo intatto

Un test di sviluppo Honda al circuito di Sepang è stato segnato da un incidente che ha coinvolto il collaudatore spagnolo Aleix Espargaró. Durante una sessione in pista il pilota è caduto riportando contusioni e lesioni vertebrali che hanno richiesto intervento medico immediato. L’episodio ha creato preoccupazione tra tifosi e tecnici, perché Espargaró è attivamente impegnato nel perfezionamento della RC213V e nella sperimentazione di prototipi destinati alle stagioni successive. In un periodo cruciale per l’evoluzione della moto, ogni giorno di prova è strategico e la sua assenza potrebbe avere effetti sul programma di sviluppo.

È stato lo stesso interessato a fare chiarezza tramite i propri canali social: ha spiegato di aver subito ‘una caduta molto pesante’ e di aver riportato diverse contusioni insieme a quattro vertebre fratturate, specificando però che fortunatamente non c’è stato coinvolgimento del midollo spinale. Espargaró è stato trattato presso l’CU Aurelius Hospital e ha ringraziato il personale per le cure ricevute; ha poi annunciato che rientrerà in Spagna accompagnato dalla moglie Laura per valutare, presso il Quirón Dexeus Hospital, l’eventuale necessità di un intervento chirurgico. Il messaggio, rassicurante ma cauto, promette un ritorno in pista non appena possibile.

Le condizioni cliniche e prime valutazioni

Dal racconto del pilota e dai referti iniziali emerge un quadro serio ma non drammatico: le quattro vertebre interessate risultano fratturate in modo marginale e, cosa fondamentale, non sembrano coinvolgere il midollo spinale, fatto che riduce il rischio di danni neurologici permanenti. I medici hanno proceduto con accertamenti e terapie conservative in loco, stabilendo poi il trasferimento in patria per completare gli esami. È importante sottolineare come la stabilità neurologica sia il primo criterio per considerare eventuali trattamenti chirurgici o percorsi riabilitativi specifici per un pilota professionista abituato a sollecitazioni estreme.

Dettagli medici e passaggi successivi

Le cure iniziali all’CU Aurelius Hospital hanno consentito di stabilizzare il paziente e valutare l’entità delle fratture; la decisione su un possibile intervento al Quirón Dexeus verrà presa dopo controlli più approfonditi in Spagna. In questi casi il percorso terapeutico può spaziare dalla terapia fisica e dal riposo a procedure chirurgiche mirate se si ritiene necessario migliorare la stabilità vertebrale. Il team medico, insieme allo staff Honda, monitorerà parametri neurologici e funzionali prima di delineare tempi e modi del recupero, ricordando che ogni scelta mira a garantire la massima sicurezza per un ritorno graduale alle attività in pista.

Impatto sul programma di sviluppo Honda

La caduta cade in un momento in cui Honda sta portando avanti test mirati sia sull’attuale moto che su prototipi futuri: Espargaró era impegnato nell’affinare dettagli di telaio, bilanciamento e trazione della RC213V e nella sperimentazione delle soluzioni 2026/2027. La sua temporanea indisponibilità potrebbe rallentare la raccolta di feedback preziosi per l’ottimizzazione delle componenti. In una fase in cui i confronti in pista valgono tanto quanto i dati nei banchi prova, la perdita di ore di test con un pilota esperto rappresenta un ostacolo da gestire con rapidità e flessibilità.

Ridistribuzione dei compiti tra i collaudatori

Con Aleix Espargaró fuori almeno per le prime valutazioni, gran parte del lavoro operativo ricadrà su Takaaki Nakagami, l’altro pilota di collaudo Honda presente nei programmi di test. Nakagami dovrà dunque ampliare il suo raggio d’azione, seguendo sia le linee di sviluppo attuali che le prove sui prototipi successivi. Va ricordato che, a causa delle normative sulle concessioni, Honda può utilizzare esclusivamente i propri collaudatori per sessioni di sviluppo, condizione che accentua l’importanza del ruolo di Nakagami in questa fase.

Prospettive di recupero e riflessi sulla stagione

La priorità rimane la salute del pilota: i prossimi controlli in Spagna determineranno se sarà necessario un intervento e quali tempi di recupero dovranno essere previsti. Espargaró ha espresso fiducia e determinazione, ringraziando il team per l’assistenza e promettendo di tornare appena possibile. Sul fronte Honda, il gruppo tecnico dovrà riorganizzare le giornate di prova e sfruttare al meglio le risorse disponibili per non compromettere il piano di sviluppo. I tifosi e gli addetti ai lavori seguiranno gli aggiornamenti con attenzione, sperando in un decorso favorevole che permetta al collaudatore di riprendere il proprio ruolo in pista.