EV e motori termici a confronto: cicli, TCO e sostenibilità

Scopri come valutare elettrico e termico usando cicli di omologazione, costi totali, manutenzione e impatto dell’energia in città e in autostrada.

Motori elettrici e motori termici rappresentano due approcci diversi alla trazione, con logiche di efficienza gestione dei costi e impatto energetico profondamente differenti. Un confronto tecnico ragionato aiuta a misurare prestazioni e spese nel tempo, distinguendo tra percorrenze urbane e autostradali, e considerando la disponibilità di ricarica e il ciclo di vita delle batterie. L’obiettivo è una scelta consapevole fondata su principi misurabili, non su mode o promesse.

Questo articolo mette a confronto EV e ICE nei cicli di omologazione WLTP/CLTC, analizza il costo totale di possesso (TCO), esplora la manutenzione e valuta l’impatto dell’energia dal punto di vista dell’uso reale. Vengono distinti gli scenari urbani e autostradali, si inquadra la rete di ricarica come fattore operativo e si chiariscono i cardini del ciclo di vita delle batterie, con indicazioni pratiche per diversi profili di utilizzo.

Efficienza nei cicli WLTP/CLTC e fattori che la modificano

I cicli WLTP e CLTC sono procedure standardizzate che stimano consumi ed emissioni in condizioni ripetibili. Per gli EV misurano il fabbisogno in kWh/100 km, per gli ICE i litri/100 km. Questi cicli, per loro natura, rappresentano una media ponderata di accelerazioni, velocità e soste; l’efficienza reale differisce per stile di guida, temperatura e carichi. In ambito urbano, la rigenerazione favorisce molto gli EV, mentre in autostrada l’aerodinamica pesa e l’ICE soffre meno all’aumentare della velocità. I valori ciclistici restano utili come base comparativa, ma la stima personale richiede di applicare correttivi coerenti con il proprio profilo di percorrenza.

TCO: energia, acquisto, fiscalità e valore residuo

Il TCO combina costo di acquisto energia, assicurazione, manutenzione e valore residuo. Gli EV beneficiano di un costo per chilometro tipicamente inferiore quando l’energia è reperita a tariffe domestiche, mentre gli ICE dipendono dal prezzo per litro e dalla rendita energetica del ciclo. Incentivi, canoni e tassazione possono cambiare il bilancio, così come il valore residuo legato alla domanda e allo stato batteria. Un calcolo accurato considera: chilometraggio annuo, quota di ricariche pubbliche vs private, intervalli di manutenzione, pneumatici, e la durata di possesso prevista. In percorrenze elevate e ricarica domestica stabile, l’EV tende a comprimere il TCO; in uso saltuario con poca ricarica privata, l’ICE può restare competitivo.

Manutenzione: componenti soggetti a usura e affidabilità operativa

Un EV dispone di meno organi meccanici soggetti a usura rispetto a un ICE: niente frizione, cambio multi-rapporto tradizionale o scarico; la frenata rigenerativa riduce l’erosione delle pastiglie. Restano essenziali pneumatici filtri abitacolo e liquidi per impianti termici di gestione batteria. L’ICE richiede interventi ricorrenti su lubrificazione, filtri e talvolta trasmissione complessa. La garanzia su batteria e componenti di trazione, unitamente a un controllo periodico dello stato di salute (SoH), offre prevedibilità. Per entrambe le soluzioni, l’uso intenso in città accelera l’usura gomme e sospensioni; in autostrada il regime costante favorisce l’ICE, mentre l’EV mantiene stabilità termica ma risente di carichi aerodinamici.

Scenari urbani e autostradali: come cambia il rendimento

In città, la rigenerazione e le basse velocità massimizzano l’efficienza degli EV: energia recuperata in frenata e ridotte perdite a bassi carichi. L’ICE soffre le continue ripartenze e il funzionamento fuori dal punto di massimo rendimento. In autostrada, la resistenza aerodinamica cresce con il quadrato della velocità e la potenza richiesta con il cubo: gli EV vedono aumentare il consumo, mentre molti ICE operano in aree di efficienza relativamente favorevoli. Per percorrenze regolari e medio-lunghe su tratte veloci, la pianificazione delle soste di ricarica diventa l’elemento chiave; per tragitti brevi e ripetitivi, l’EV riduce tempi “passivi” grazie alla ricarica notturna.

Rete di ricarica, potenze e gestione quotidiana

La rete di ricarica combina punti domestici, aziendali e pubblici, con potenze tipiche in AC per soste prolungate e in DC per trasferte. La velocità effettiva dipende dalla curva di ricarica del veicolo, dalla temperatura e dalla percentuale di batteria. L’utente che ricarica a casa o al lavoro ottiene costi prevedibili e tempi di fermo invisibili; chi dipende dalla pubblica deve considerare tariffe, disponibilità e potenza erogata. Per gli ICE, la capillarità dei rifornimenti garantisce flessibilità, ma il costo per chilometro è più esposto a variazioni del prezzo dei carburanti. In entrambi i casi, la pianificazione riduce ansia e tempi morti, privilegiando soste compatibili con le proprie abitudini.

Ciclo di vita delle batterie e impatto dell’energia

Il ciclo di vita della batteria segue fasi di produzione, uso, eventuale riutilizzo stazionario e recupero di materiali. La degradazione dipende da temperatura, cicli profondi e ricariche ad alta potenza. Strategie di gestione termica e limiti di ricarica preservano la capacità utile nel tempo. L’impatto energetico complessivo di EV e ICE si valuta con analisi “dal pozzo alla ruota”: per l’EV contano il mix elettrico e le perdite di rete; per l’ICE la filiera di estrazione, raffinazione e distribuzione. In contesti con elettricità a intensità carbonica ridotta, l’EV riduce significativamente le emissioni d’uso; con mix più gravosi, il vantaggio si assottiglia ma resta spesso rilevante in ambito urbano.

Indicazioni pratiche per profili di utilizzo diversi

Chi percorre tragitti quotidiani regolari e dispone di ricarica domestica tende a massimizzare il beneficio dell’EV, con TCO competitivo e comfort elevato. Viaggiatori frequenti su autostrada possono preferire batterie capienti, ricariche DC ad alta potenza o, in alternativa, un ICE efficiente in crociera. Fleet manager e professionisti dovrebbero modellare il TCO includendo valore residuo tariffe energetiche contrattualizzate e politiche di manutenzione. Per utenze miste, l’analisi percentuale dei chilometri urbani vs autostradali è decisiva: sopra una certa soglia urbana l’EV diventa dominante, mentre con soste di ricarica rare e percorrenze variabili l’ICE mantiene semplicità operativa. Una scelta informata nasce da dati personali più che da medie astratte.