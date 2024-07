Rimuovere i bolli causati dalla grandine in autonomia è possibile, vediamo come ottenere un ottimo risultato.

La sempre maggiore imprevedibilità delle stagioni con cambiamenti atmosferici sempre più frequenti portano ad episodi estremi che l’essere umano si trova in difficoltà a controllare, uno di questi è la grandine che capita sia in estate che nelle stagioni più fredde. In questo articolo vediamo come riparare i bolli che causa con i kit fai da te.

Bolli da grandine, come possono essere rimossi in autonomia

I bolli da grandine sono un danno che è fastidioso alla vista dato che l’auto risulta evidentemente rovinata, se non sono molti e non si vuole spendere i soldi necessari per far fare il lavoro ad un levabolli professionista vi sono in commercio i kit fai da te.

Per prima cosa pulire l’area interessata così da non avere residui che ne impediranno la buona riuscita. Il kit prevede una pistola per sparare la colla liquida, caricare gli stick presenti nel kit e lasciarli scaldare qualche minuto.

Sparare la colla sulla guarnizione e applicarla sulla zona da riparare, lasciarla raffreddare per farla agire meglio, ora è giunto il momento di attaccare la guarnizione al sollevatore di ammaccature. Questo ha dei piedini di plastica, quindi si può fare pressione senza fare danni alla carrozzeria dell’auto. Regolare la vite in base alla profondità del bozzo, avvitare e poi tirare per far ritornare la carrozzeria alla forma originale.

Staccare il tirabolli e rimuovere la guarnizione che si è usato, usare anche il detergente in dotazione per un ottimo risultato, pulire l’area per togliere anche gli ultimi residui di colla, in questo caso i prodotti per rimuovere la resina sono ideali per un’ottima riuscita.

Verificare l’esito dell’operazione

Al termine dare un’occhiata alla carrozzeria dell’auto e vedere se i segni della grandine sono stati rimossi ottimamente. Se si sono seguiti i passi sopra elencati questi dovrebbero essere definitivamente spariti.

Se invece fossero ancora presenti ripetere l’operazione più volte sino a quando non ci sono più.