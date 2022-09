Sono appena terminate le qualifiche per il Gp di F1 di Olanda. Ecco la griglia di partenza.

Al termine della Qualifiche che si sono disputate alle 15.00, questa è la griglia di partenza definitiva per il Gp di Olanda di F1.

F1, Gp di Olanda: griglia di partenza

1. Max Verstappen

2. Charles Leclerc

3. Carlos Sainz

4. Lewis Hamilton

5. Sergio Perez

6. George Russell

7. Lando Norris

8. Mick Schumacher

9. Yuki Tsunoda

10. Lance Stroll

11. Pierre Gasly

12. Esteban Ocon

13. Fernando Alonso

14. Guanyu Zhou

15. Alexander Albon

16. Valtteri Bottas

17. Kevin Magnussen

18. Daniel Ricciardo

19. Sebastian Vettel

20. Nicholas Latifi

Come sono andate le prove libere

Ottime Prove Libere per le Ferrari.

I piloti della scuderia di Maranello fanno il primo e il secondo tempo. In testa il numero 16 della “rossa” Charles Leclerc, a seguire il suo compagno di scuderia Carlos Sainz. Lewis Hamilton fa il terzo tempo con la sua Mercedes. Ottimo tempo anche per la McLaren di Lando Norris e a sorpresa Nicholas Latifi con la Aston Martin. Il campione in carica e pilota di casa Max Verstappen ha avuto dei problemi al cambio ed ha dovuto interrompere le prove libere.