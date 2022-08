Formula 1, Gp di Olanda: quando e dove vederlo

Iniziamo a riscaldare i motori. Questo weekend tornano le monoposto di Formula 1 e lo fanno in Europa, in Francia. Il Gp di Olanda 2022 è il quindicesimo appuntamento del mondiale di F1.

Formula 1, Gp di Olanda 2022: dove eravamo rimasti

Il Gp del Belgio si è corso dopo quasi un mese di pausa ma con esso non ci sono stati colpi di scena o novità. Il campione del mondo in carica Max Verstappen ha conquistato il primo gradino del podio correndo una gara magistrale. L’olandese, che domenica 4 settembre 2022 correrà in casa, sembra non avere rivali dato che ha un distacco di 93 punti dal compagno di scuderia Sergio Perez che è secondo nella classifica piloti.

In casa Ferrari ci sono solo delusioni nonostante il terzo posto di Carlos Sainz. Charles Leclerc, un po’ per sfortuna, un po’ per incomprensioni con la scuderia sembra non avere il passo gara dell’inizio della stagione. Secondo posto per il già menzionato Sergio Perez. Delusione Mercedes. La scuderia tedesca sembrava aver ritrovato la confidenza nei ultimi Gp. Confidenza che in Belgio è mancata.

Dove vedere il Gp?

L’appuntamento del weekend sarà visibile su TV8, su Sky e su NOW Tv.

Vediamo con ordine il programma, gli orari e i canali su cui sintonizzarsi per non perdersi questo importante appuntamento.

Orari e programma su Sky e NOW Tv

Il Gp di Olanda si potrà vedere in diretta su Sky ai canali: Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K.

Inoltre è visibile anche in streaming su NOW Tv.

Venerdì 2 settembre 2022



Ore 12.30: Prove Libere 1

Ore 16.00: Prove Libere 2

Sabato 3 settembre 2022



Ore 12.00: Prove Libere 3

Ore 15.00: Qualifiche

Domenica 4 settembre 2022



Ore 15.00: Gara Formula 1

Orari e programma su Tv8

Sabato 3 settembre 2022

Ore 18.30: Qualifiche (in differita)

Domenica 4 settembre 2022