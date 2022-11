F1, Russell vince il GP di Brasile davanti ad Hamilton, Sainz e Leclerc

F1, George Russell ha vinto il GP di Brasile disputato a Interlagos piazzandosi davanti ad Hamilton. La Ferrari, invece, ha conquistato la terza posizione con Sainz e la quarta con Leclerc.

Il Gran Premio di Brasile, penultimo appuntamento dei Mondiali di Formula 1 2022, è stato disputato a Interlagos nel tardo pomeriggio di domenica 13 novembre. Il GP di Brasile, infatti, ha avuto inizio alle 19:00 ora italiana e si è subito contraddistinto per un incidente al primo giro di gara che ha coinvolto Magnussen e Ricciardo in corrispondenza della curva 9. La Safety Car è dovuta entrare in pista e procedere alla rimozione delle due vetture interessate.

Al termine del 71esimo giro, il pilota della Mercedes Bull George Russel ha tagliato il traguardo conquistando la vittoria. Al secondo gradino del podio, invece, si è classificato Lewis Hamilton con Mercedes. In terza posizione, invece, c’è Carlos Sainz della Ferrari mentre in quarta si trova l’altra Ferrari con Charles Leclerc. Il campione del mondo in carica Max Verstappen ha conquistato la sesta posizione.

Ordine di arrivo al GP di Brasile del Mondiale F1

In relazione al GP di Brasile dei Mondiali di F1, la classifica ufficiale stilata in ordine d’arrivo risulta essere la seguente:

George Russell con Mercedes; Lewis Hamilton con Mercedes; Carlos Sainz Jr con Ferrari; Charles Leclerc con Ferrari; Fernando Alonso con Alpine; Max Verstappen con Red Bull; Sergio Perez con Red Bull; Esteban Ocon con Alpine; Valtteri Bottas con Alfa Romeo Racing; Lance Stroll con Aston Martin; Sebastian Vettel con Aston Martin; Guanyu Zhou con Alfa Romeo Racing Mick Schumacher con Haas; Pierre Gasly con AlphaTauri; Alexander Albon con Williams; Nicholas Latifi con Williams; Yuki Tsunoda con AlphaTauri.

Si sono ritirati, invece, dalla gara Lando Norris con McLaren; Kevin Magnussen con Haas; Daniel Ricciardo con McLaren.