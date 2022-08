Il progetto Faraday Future continua ad essere in fermento e la FF91 sta diventando un po’ una serpe. Il SUV elettrico di lusso, scoperto per la prima volta nel 2017, non entrerà in produzione quest’estate. Questo era il piano della start-up, dopo un periodo di gestazione molto difficile per questo primo modello.

Faraday Future FF91 rinviato per mancanza di fondi

Ora il marchio annuncia “il terzo o il quarto trimestre”, una data più che condizionale. Infatti, l’avvio della produzione e la consegna ai clienti in preordine dipendono da potenziali investimenti. Faraday Future ha ora bisogno di 325 milioni di dollari entro la fine dell’anno per produrre la FF91. Si tratta di un’ingente somma di denaro, che verrà utilizzata per dare vita al modesto numero di prenotazioni del SUV.

“L’azienda ha bisogno di raccogliere fondi per il lancio commerciale dell’FF91 e sta cercando di aumentare il proprio capitale per finanziare le operazioni fino al 31 dicembre 2022”, si legge in un documento della Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense.

L’equazione che Faraday Future deve ora risolvere è quella dell’identità dei possibili investitori. Infatti, come organizzare una campagna di finanziamento di diverse centinaia di milioni di dollari per un progetto che ha convinto solo 401 clienti in cinque anni?

Faraday Future ha registrato pochi ordini per la sua FF91

È stato stimato che i 14.000 clienti che hanno pagato 1.500 dollari per una versione Futurist o 5.000 dollari per una Futurist Alliance Edition, anticipi completamente rimborsabili, erano in realtà dieci volte meno. Ma la realtà è molto peggiore, consolo 401 clienti che hanno effettivamente messo soldi in tasca.

Si tratta ovviamente di una cifra estremamente bassa per un modello presentato cinque anni fa al CES di Las Vegas.

Un modello di pre-produzione è stato brevemente visto in prova all’inizio di quest’anno, ma da allora non è stata presentata alcuna versione di produzione definitiva, nonostante il fatto che la vendita dell’auto sia ancora prevista per il terzo trimestre di quest’anno. Vedremo mai la FF91 su strada? Nulla è meno certo. Il mondo ha bisogno di un’altra auto elettrica da oltre 1.000 CV?