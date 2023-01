La Ferrari 296GTB coupé e la 296GTS cabrio sfruttano la tecnologia ibrida, ma offrono comunque un’esperienza Ferrari familiare grazie a un’enorme potenza, una maneggevolezza agile, uno sterzo sublime, freni vigorosi e una velocità entusiasmante. L’alimentazione a gas è fornita da un compatto V-6 biturbo da 3,0 litri – una novità assoluta per un veicolo Ferrari di serie – accoppiato a un motore di trazione alimentato da una batteria inserita tra il blocco motore e il cambio automatico a doppia frizione a otto rapporti.

Oltre a essere una meraviglia meccanica, questo duo italiano di coupé e cabriolet offre lo stesso alto livello di opportunità di personalizzazione che rende l’acquisto di una di queste macchine così speciale.

Ferrari 296GTB e 296GTS: caratteristiche, design, motori, prestazioni, prezzo

Motore, trasmissione e prestazioni

Dietro l’abitacolo della 296 si nasconde un V-6 turbo che si abbina a un sistema ibrido plug-in. Insieme, il motore a gas e il motore elettrico producono ben 819 cavalli, inviati esclusivamente alle ruote posteriori attraverso un cambio automatico a doppia frizione a otto rapporti.

Sia la coupé che la cabriolet sono in grado di funzionare solo con l’energia elettrica, attinta da un pacco batterie da 6,0 kWh situato sotto il pavimento.

Il regime di 8500 giri al minuto offre un’esperienza di guida viscerale. Oltre a quattro modalità di guida (Drive, Hybrid, Performance e Qualify) che offrono caratteristiche prestazionali crescenti, la 296GTB è dotata di un servosterzo elettrico assistito e di un sistema di frenata automatica.

Se desiderate ruote più leggere rispetto alle unità forgiate a due razze di serie, è disponibile un set di cerchi in fibra di carbonio.

Interni, comfort e carico

All’interno, la 296 è un esercizio di elegante minimalismo, fatta eccezione per il volante.

I suoi comandi eccessivi creano un incubo ergonomico. Per il resto, il cruscotto presenta un’interfaccia interamente digitale derivata dalla SF90. I sedili e le varie superfici dell’abitacolo della GTB sono rivestiti di pelle italiana che mette in risalto il lato lussuoso della coupé.

La console centrale contiene un cambio a pulsante ispirato ai vecchi cambi manuali Ferrari. Sulla console centrale c’è anche un piccolo scomparto per riporre la chiave di accensione della GTB. Un head-up display è discretamente integrato nella parte superiore della plancia. Si dice che gli interni della GTS siano quasi identici a quelli della GTB, tranne che per i sedili rielaborati e le alette progettate per ridurre al minimo i colpi quando la capote è abbassata.

Prezzi delle Ferrari 296GTB e 296GTS

Per la 296 GTB si parla di un prezzo che parte dai 269.000 euro. La 296 GTS 320.000 euro.

