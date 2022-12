Ferrari Purosangue: prezzo, uscita, interni, dimensioni e motori

Progettato per competere con i SUV di fascia alta come la Lamborghini Urus e l'Aston Martin DBX, ecco tutte le caratteristiche del nuovo Purosangue.

Purosangue è quello che la Ferrari chiama il suo primo SUV. Progettato per competere con i SUV di fascia alta come la Lamborghini Urus e l’Aston Martin DBX, il crossover in stile shooting brake ha capacità fuoristradistiche e un V12 da 715 CV sotto il cofano.

È previsto anche un powertrain ibrido da 700 CV.

Ferrari Purosangue: motori

Abbiamo avuto un assaggio della nuova architettura modulare GT a motore anteriore del SUV con la coupé Roma. L’architettura è progettata per ospitare la trazione integrale e un gruppo propulsore ibrido plug-in, ma il primo modello ha sotto il cofano una versione rielaborata del V12 aspirato da 6,5 litri della Ferrari. Il motore a 12 cilindri è in grado di erogare 715 CV a 7.750 giri/min.

Senza turbo, questi valori di picco sono un po’ alti, ma l’80% della coppia è pronta a partire da 2.100 giri/min. Con la trazione integrale di serie, la Purosangue è dotata di un cambio a doppia frizione a otto rapporti adattato a questo SUV.

C’è poi la Purosangue ibrida, che probabilmente includerà una versione del V8 biturbo da 3,9 litri della Ferrari e un motore elettrico da 161 CV, per una potenza totale prevista di circa 700 CV.

Ferrari Purosangue: design

Poiché la Purosangue sostituisce di fatto la GTC4Lusso a due porte, eredita anche la distinzione di essere la Ferrari più spaziosa, oltre che la più grande e la più alta. Il che non vuol dire molto, visto che la GTC4Lusso era, per l’epoca, l’unica Ferrari con più di due posti a sedere (ne ha quattro) e uno spazio di carico superiore a quello di una scatola di scarpe.

Le porte incernierate posteriormente non assicurano solo un ingresso elegante al parcheggiatore, ma, secondo la casa automobilistica, consentono anche un passo più corto.

Nel complesso, la Purosangue è lunga 4.973 mm, larga 2.028 mm e alta 1.589.

Ferrari Purosangue: uscita e prezzo

Il prezzo è di 390.000 euro per la versione base. L’auto è uscita a settembre ma sarà effettivamente disponibile dal 2023.