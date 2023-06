L'obiettivo è presentare il primo modello a zero emissioni nel 2025.

L’amministratore delegato di Ferrari ha ufficializzato la fabbrica di auto elettriche. In particolare, ha comunicato la data di entrata in funzione, che avverrà tra poco più di un anno.

Ferrari e produzione di auto elettriche: informazioni e caratteristiche

È dallo scorso anno che si sa che a Maranello sarebbe stato aperto un reparto elettrico. Infatti, la Ferrari inaugurerà ufficialmente il suo “e-building”, dedicato alle “emissioni zero”, nel giugno 2024. Tuttavia, la prima auto elettrica della Ferrari non arriverà subito dopo l’inaugurazione.

L’edificio sarà utilizzato anche per le auto ibride, tra cui una hypercar ibrida plug-in. Il nuovo stabilimento produrrà anche componenti per le auto elettriche, tra cui motori, convertitori e batterie.

Tuttavia, il primo modello completamente elettrico della Ferrari non arriverà prima del 2025. Di norma, infatti, non sarà presentato prima dell’ultimo trimestre del 2025, quasi 18 mesi dopo l’apertura dello stabilimento. Questo primo modello 100% elettrico dovrebbe arrivare ufficialmente ai clienti Ferrari nel 2026.

Anche se tutto sarà sviluppato nello stabilimento Ferrari di Maranello, la casa automobilistica prevede di lavorare in partnership. Questo sarà il caso in particolare per le batterie, soprattutto perché spera di utilizzare tecnologie di batterie solide.

