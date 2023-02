Nel 2020 la Ferrari 488 si è trasformata nel suo successore, la splendida F8. Diciamo “trasformata” perché la F8 non era un modello completamente nuovo, come suggerisce il nome, ma piuttosto una versione migliorata del suo predecessore 488: un mashup del motore della 488 Pista e numerose modifiche meccaniche, stilistiche e aerodinamiche.

La F8 non è cambiata molto dalla sua introduzione. Il compatto motore V-8 da 3,9 litri montato in posizione centrale è potenziato da due turbocompressori e sprigiona 710 cavalli. È brillante da guidare e velocissima, con la stupefacente capacità prestazionale che ci si aspetta da una macchina esotica a motore centrale.

Ferrari F8 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Motore, trasmissione e prestazioni

La F8 Spider è alimentata da un V-8 biturbo da 3,9 litri che produce 710 cavalli.

Nell’era delle auto ibride, la F8 rimane decisamente priva di propulsione elettrica. Tutti i modelli sono a trazione posteriore e un cambio automatico a sette rapporti cambia le marce. Questa Ferrari è abbastanza veloce da lasciare un’impressione indelebile.

La maneggevolezza è precisa e gratificante. Il motore della Ferrari emette una nota piacevolmente sonora mentre svolge il suo lavoro, e i freni fanno un lavoro magistrale per arrestarla rapidamente.

Interni, comfort e carico

La F8 Spider offre posti a sedere per due passeggeri in un abitacolo sufficientemente spazioso da garantire una sistemazione piacevole e confortevole. Le cuciture a contrasto e il design sportivo contribuiscono a conferire all’abitacolo un’estetica performante, in linea con la carrozzeria dell’auto. La vista sul retro è ostacolata dalle feritoie del lunotto. Molte auto esotiche hanno poco spazio di carico e la F8 non fa eccezione.

Infotainment e connettività

La F8 Spider è dotata di un sistema audio a sei altoparlanti e di Bluetooth per telefono e streaming audio. L’elenco delle dotazioni tecnologiche standard comprende anche una coppia di monitor LCD e un sistema di navigazione integrato con funzione di attivazione vocale. L’elenco degli optional comprende un touchscreen da 7,0 pollici. È disponibile l’integrazione con Apple CarPlay, ma non con Android Auto.

Prezzo della Ferrari F8

Prezzo a partire da 262.000 euro.

