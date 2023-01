La Ferrari 812 GTS si colloca all’incrocio tra velocità e lusso, offrendo sia il fragoroso lamento di 800 cavalli rampanti sia l’appagante raffinatezza di un abitacolo rivestito in pelle italiana. È la dualità di Jekyll e Hyde all’estremo.

Questa supercar a motore anteriore e trazione posteriore è ugualmente abile nel portarvi comodamente a cena in un ristorante a tre stelle Michelin e nel distruggere le vostre interiora con le sue prestazioni apparentemente illimitate.

Ferrari 812 GTS: caratteristiche, design, motori, prestazioni, prezzo

Motore, trasmissione e prestazioni

La Ferrari 812 GTS trae i suoi muscoli da un V12 da 6,5 litri da 800 CV, con un cambio automatico a doppia frizione a sette rapporti.

Sebbene la GTS non utilizzi il nome Superfast, è comunque superveloce; secondo la Ferrari, raggiunge una velocità massima di 340 km/h.

La Ferrari sostiene che la GTS dovrebbe raggiungere i 60 km/h con circa un decimo di secondo di ritardo rispetto alla Superfast, probabilmente a causa dei necessari rinforzi al telaio e del meccanismo di ripiegamento della capote che rendono la cabriolet più pesante rispetto alla coupé.

Quest’auto regala una maneggevolezza agile e sportiva per un’auto di quasi due tonnellate, che la fa sembrare molto più piccola di quanto non sia.

Il tetto rimovibile facilita l’ascolto dello stupendo rumore della 812: la nota di scarico inizia come un ringhio gutturale e sale fino a un urlo penetrante.

Interni, comfort e carico

L’abitacolo della 812 offre posti a sedere per due persone, con sistemazioni ragionevolmente spaziose, una buona ergonomia e un design moderno. Per far sì che il guidatore abbracci la natura da gran turismo della 812 e tenga sempre le mani sul volante, la Ferrari ha collocato i comandi a pulsante per i tergicristalli e gli indicatori di direzione sulle razze.

Prezzo della Ferrari 812 GTS

Il prezzo parte da €336.000.

