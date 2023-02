La Ferrari Daytona SP3 è un gioiellino. Le Ferrari sono intrinsecamente speciali: lo stemma del Cavallino Rampante rappresenta più di 80 anni di storia dell’automobilismo e più di sette decenni di auto da strada degne di nota. Ma alcune Ferrari si distinguono dalle altre, e la Daytona SP3 2023 è una di queste.

Terzo modello della serie Icona di Ferrari in edizione ultra-limitata, la SP3 rende omaggio al trio di Ferrari 330 P4 da competizione che si aggiudicò il primo, secondo e terzo posto alla 24 Ore di Daytona del 1967. La SP3 presenta elementi stilistici d’epoca presi in prestito da quelle vetture da corsa, come il parabrezza avvolgente, i passaruota scenografici e la coda a sbalzo.

Nonostante i richiami al passato, l’SP3 è anche un’opera d’arte automobilistica moderna, con numerose prese d’aria e bocchette scavate nella carrozzeria slanciata che ottimizzano l’aerodinamica e il raffreddamento del gruppo propulsore.

Ferrari Daytona SP3 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Novità per il 2023

La Daytona SP3 è completamente nuova e sarà presente nella gamma Ferrari solo per l’anno modello 2023. Verrà costruita in soli 599 esemplari, tutti già venduti. Di queste 599 vetture, 499 sono state vendute a proprietari che hanno acquistato una delle precedenti vetture della serie Icona.

Motore, trasmissione e prestazioni

La Daytona SP3 è spinta dal più potente motore a combustione mai utilizzato su una Ferrari stradale, un motore V-12 da 6,5 litri ad aspirazione naturale preso in prestito dalla 812 Competizione e potenziato di 10 cavalli per un totale di 829 cavalli.

Il V-12 raggiunge i 9500 giri al minuto e la potenza del motore viene convogliata alle ruote posteriori attraverso un cambio automatico a doppia frizione a sette rapporti.

La vasca monoscocca e i pannelli della carrozzeria sono realizzati in leggera fibra di carbonio.

Interni, comfort e carico

Il design degli interni della SP3 è simile a quello della maggior parte delle Ferrari moderne, con la plancia e i due sedili rivestiti in microfibra scamosciata o in pelle, il quadro strumenti digitale e l’interfaccia utente mutuati dalla SF90. I sedili della Daytona SP3 sono fissi (gli acquirenti possono scegliere tra tre misure e angoli di seduta), ma la pedaliera scorre in avanti e indietro, consentendo al guidatore di trovare la posizione di guida più comoda.

Lo spazio per le gambe del passeggero, tuttavia, è ridotto a causa del sistema di climatizzazione, per cui i passeggeri più alti del sedile destro potrebbero essere costretti a stringere le gambe per entrare. Il pannello del tetto in fibra di carbonio può essere rimosso per offrire un’esperienza all’aria aperta e sentire meglio lo stridente V-12 dietro la testa.

Prezzo della Ferrari Daytona SP3

Questi gioiellini sono stati venduti per 2 milioni di euro.

