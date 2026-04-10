Ferrari prepara il ritorno in pista: novità tecniche, prove a Fiorano e il pacchetto per Miami

Ferrari usa aprile per mettere a punto la SF-26: test al Mugello e Fiorano, filming day a Monza e lavoro sulla power unit in vista della classifica FIA che definirà l'accesso all'Aduo

La pausa forzata del calendario non ha fermato l’attività tecnica delle squadre: la Ferrari ha scelto di trasformare il tempo lontano dalle gare in un’occasione per accelerare lo sviluppo della SF-26. Tra prove con vetture precedenti, sessioni dedicate agli pneumatici e una giornata di riprese a Monza, Maranello sta organizzando un programma mirato a ridurre il divario con la concorrenza.

Nel dettaglio, le attività previste per aprile comprendono test al Mugello e a Fiorano, oltre a un filming day programmato a Monza il 22 aprile. Sul piano motoristico, la Scuderia lavora su una nuova unità, mentre la FIA predisporrà a Miami una graduatoria delle potenze dei motori endotermici che influenzerà le possibilità di intervento tramite l’Aduo.

Programma di pista: Mugello, Fiorano e Monza

Il percorso di lavoro di Ferrari è iniziato con una sessione al Mugello, durante la quale la squadra ha impiegato la SF-25 con i piloti di riserva per raccogliere dati utili alla ricerca. Subito dopo è stato programmato l’impegno a Fiorano, dove la SF-26 è destinata ai test Pirelli per gli pneumatici da bagnato, una circostanza che offrirà alla squadra chilometri preziosi e informazioni sul comportamento della vettura in condizioni umide.

Il valore dei test Pirelli

I test organizzati da Pirelli non sono meri esercizi promozionali: servono a migliorare mescole e carcasse, ma al tempo stesso consentono ai team di accumulare dati di correlazione tra simulatore e pista reale. Per Ferrari, girare in condizioni controllate di bagnato permette di studiare assetti e gestione gomme in scenari raramente replicabili durante un weekend di gara.

Aggiornamenti tecnici e la questione della power unit

L’obiettivo dichiarato dall’ufficio tecnico è trasformare la buona base della SF-26 in un pacchetto più efficiente: l’attenzione è rivolta a ridurre il drag senza perdere deportanza, con interventi che dovrebbero concretizzarsi nel pacchetto per Miami. Tra gli elementi più attesi c’è l’ala reverse nota come Macarena, pensata per ottimizzare le prestazioni in rettilineo e aumentare l’efficienza complessiva.

Power unit e limiti regolamentari

Parallelamente all’aerodinamica, a Maranello si lavora sulla power unit. La Scuderia stima un deficit di circa 30 cavalli rispetto a Mercedes, ma il via libera agli interventi dipenderà dalla graduatoria che la FIA redigerà a Miami sulle potenze dei motori endotermici. Entro due gare dalla pubblicazione della graduatoria, quindi entro il GP di Monaco, i costruttori sapranno se e come potranno accedere all’Aduo per aggiornare le unità. In pratica, è difficile che un motore rivisto possa essere visto in pista prima di luglio.

Filming day a Monza e prove pratiche

La giornata dedicata alle riprese a Monza, con una percorrenza limitata a 200 km, sarà anche il primo banco di prova reale per molte delle novità aerodinamiche e meccaniche. Questo tipo di sessione, pur non assimilabile a un test pieno in termini di sviluppo, permette però di confermare correlazioni e di verificare in condizioni reali l’installazione dei componenti.

Importanza della continuità operativa

Utilizzare aprile per mantenere il ritmo produttivo e la pressione interna sulla catena di sviluppo ha anche un valore strategico: oltre ad accelerare la produzione degli aggiornamenti, aiuta a preservare la memoria tecnica del team e a garantire che le soluzioni progettuali arrivino in pista pronte e validate.

Cosa fanno gli altri team e gli sviluppi per i giovani piloti

Ferrari non è sola: McLaren e Mercedes sono attese al Nurburgring per ulteriori test Pirelli, focalizzati sulle mescole da asciutto. Inoltre, i programmi di sviluppo coinvolgono anche i giovani piloti: McLaren, per esempio, ha rimesso in pista Leonardo Fornaroli con una vettura 2026 per fargli accumulare esperienza e sensibilità sul setup.

Competizione a distanza

La pausa del calendario crea una finestra in cui l’inseguimento è possibile, ma non semplice: mettere insieme il pacchetto giusto richiede precisione nelle scelte tecniche e tempi stretti per non sprecare risorse. Per Ferrari la sfida è trasformare i test e i dati raccolti in vantaggio concreto a Miami e nelle gare successive.