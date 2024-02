Fiat 500XL: prezzo, dimensioni e cavalli

Fra le tante auto che sono state ipotizzate negli scorsi anni c’è anche la Fiat 500 XL. Il render della possibile Fiat 500 XL era stato realizzato dall’architetto e designer Tommaso d’Amico, che aveva affermato come ci fosse “Potenza ed eleganza!”. Inoltre, aveva sottolineato come essa fosse un’auto destinata ad automobilisti che “pretendono molto dalla propria auto”. Sulla scia del successo della 500, della city car elettrica, dell’Abarth e della 500X, c’era, quindi, quella di realizzare un nuovo SUV della famiglia. Ad oggi, l’idea sembra di nuovo essere tra i piani Fiat. Scopriamo quindi, dimensioni, cavalli e prezzo della Fiat 500XL.

Dimensioni e cavalli della Fiat 500XL

Si tratta di un SUV che come facilmente intuibile risulta essere di dimensioni maggiorate rispetto alla sua sorella, la 500X. La lunghezza, infatti, della futura erede di 500X dovrebbe aggirarsi tra i 430 e i 440 cm. Per quanto riguarda il motore, invece, potrebbe essere il 4 cilindri da 2.0 litri oppure da 2.4 litri, con anche la proposta di un cambio automatico multi rapporto (fino a 9 addirittura). Mentre l’estetica non dovrebbe discostarsi molto dalla linea che caratterizza oggi la Fiat 500X. Poco si sa ancora sulla trazione, la quale potrebbe anche essere integrale, selezionabile almeno per le versioni top di gamma.

Sotto il cofano si monterebbe un motore 1.9 T4 Turbo da ben 200 cavalli alimentato a benzina con trazione RWD e cambio automatico, anche se, viste le ultime produzioni di casa Fiat, sarebbe forse più indicato un elettrico con un ibrido in accoppiata. Sarà poi presente la piattaforma modulare della 500X. L’obbiettivo è fare concorrenza al Nissan Qashqai, preso come “modello” per quella che dovrebbe essere la nuova auto.

Prezzo

Dopo aver visto dimensioni e cavalli, è giunta l’ora di scoprire il prezzo della Fiat 500XL. Esso dovrebbe aggirarsi intorno ai 30.000 euro.

